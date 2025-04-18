Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 16 неделя 2025
18.04.2025

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 16 неделя 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.03.2025
    Товарооборот Россия – Япония в январе 2025 года
    Товарооборот снизился на 8,6%
    Только для подписчиков
    2025ТоварооборотЯпония
    0
    10.02.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 7 неделя 2025
    Топливо продолжает дешеветь
    Только для подписчиков
    2025бункерноеглобальный рынокОбзор
    0
    21.03.2025
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 12 неделя 2025
    Цены пошли вверх
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоОбзорПорты
    0
    14.03.2025
    Жд перевозки зерна, 2 месяца 2025
    Перевозки зерна по железной дороге для потребителей внутри страны растут.
    2025внутрироссийские перевозкиЗерноРЖД
    0
    20.03.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 12 неделя, 2025
    Ставки на отдельных направлениях снизились
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    08.04.2025
    Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, апрель 2025
    По данным нового аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket
    2025Freight marketАпрельНовороссийск-Александрия
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.04.2025 Контейнерооборот российских портов в марте 2025 в деталях
    18.04.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 16 неделя 2025
    17.04.2025 MSC уверенно идет к отметке 1 тыс. контейнеровозов в составе флота
    16.04.2025 M-Line будет заходить в Новороссийск и Калининград
    15.04.2025 Первое в этом году банкротство на контейнерном рынке
    15.04.2025 Контейнерооборот лидеров, 3 месяца 2025
    Госрегулирование Показать всё
    11.04.2025 Новая зона контроля выбросов
    11.04.2025 Назначен начальник Управления товарной номенклатуры ФТС
    11.04.2025 Назначение в ФТС: начальник ГУТКПВТ
    04.04.2025 Назначен начальник Астраханской таможни
    04.04.2025 Завершено расследование причин крушения танкеров в Керченском проливе
    03.04.2025 Назначен ВрИО руководителя Ространснадзора
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •