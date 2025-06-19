Контейнерооборот российских портов в мае 2025 увеличился на 1,3%

Контейнерооборот всех морских портов России в мае 2025 года увеличился на 1,3% относительно показателя мая прошлого года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 10,6%, транзит – на 97,5%. В импорте было перевалено на 3,7% меньше, чем в мае 2024 года. Каботаж снизился на 6,6%.

Груженых контейнеров было обработано на 0,9% меньше, чем в мае 2024 года. Из общего объема груженых 14,1% приходилось на рефконтейнеры, 85,9% – на сухие.

52,8% груженых контейнеров прошло в импорте, 26,8% – в экспорте, 18,8% – в каботаже и 1,6% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 7,4%.

В мае 2025 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 42,8%, Балтийский бассейн обработал 29,9%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 25,3%, 1,9% и 0,1% соответственно.

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