Назначения в ФТС

С 19 октября 2026 года начальник Южного таможенного управления Андрей Беляев назначен на должность начальника Главного управления тылового обеспечения, сообщила Федеральная таможенная служба в свое макс-канале.

А.Беляев поступил на службу в августе 1993 года, начинал в должности инспектора Ставропольского таможенного поста Минераловодской таможни.

С июля 2005 года по сентябрь 2024 года занимал руководящие должности в Ставропольской, Минераловодской, Волгоградской, Ростовской, Сахалинской, Саратовской таможнях, Южном и Северо-Западном таможенных управлениях, с 19 сентября 2024 года руководил Южным таможенным управлением.

С 19 октября 2026 года начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов назначен начальником Дальневосточного таможенного управления.

А.Ястребов поступил на службу в декабре 1992 года, свой карьерный путь начинал с должности инспектора Печорской таможни Северо-Западного таможенного управления.

Возглавлял Великолукскую (2006-2008 гг.), Вологодскую (2008-2009 гг.), Астраханскую (2009-2015 гг.), Выборгскую таможни (2015-2020 гг.), с 6 июля 2020 года занимал должность начальника Сибирского таможенного управления.

Фото: ФТС, википедия