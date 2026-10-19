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Назначения в ФТС
19.10.2026

Назначения в ФТС

    • Назначения в ФТСС 19 октября 2026 года начальник Южного таможенного управления Андрей Беляев назначен на должность начальника Главного управления тылового обеспечения, сообщила Федеральная таможенная служба в свое макс-канале.

    А.Беляев поступил на службу в августе 1993 года, начинал в должности инспектора Ставропольского таможенного поста Минераловодской таможни.

    С июля 2005 года по сентябрь 2024 года занимал руководящие должности в Ставропольской, Минераловодской, Волгоградской, Ростовской, Сахалинской, Саратовской таможнях, Южном и Северо-Западном таможенных управлениях, с 19 сентября 2024 года руководил Южным таможенным управлением.

    Назначения в ФТСС 19 октября 2026 года начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов назначен начальником Дальневосточного таможенного управления.

    А.Ястребов поступил на службу в декабре 1992 года, свой карьерный путь начинал с должности инспектора Печорской таможни Северо-Западного таможенного управления.

    Возглавлял Великолукскую (2006-2008 гг.), Вологодскую (2008-2009 гг.), Астраханскую (2009-2015 гг.), Выборгскую таможни (2015-2020 гг.), с 6 июля 2020 года занимал должность начальника Сибирского таможенного управления.

    Фото: ФТС, википедия


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