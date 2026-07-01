Новый таможенный пост на базе Шереметьевской таможни

30 июня 2026 года на базе Авиационного таможенного поста (ЦЭД) Шереметьевской таможни создан Почтовый таможенный пост (ЦЭД) Центральной почтовой таможни, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

Здесь будут осуществляться таможенные операции в отношении экспресс-грузов, доставляемых в адрес физлиц. В планах – расширить функционал до оформления товаров электронной торговли с использованием технологии удаленного выпуска.

За год до создания поста Центральная почтовая таможня начала тестирование ИПС ЕАИС ТО в рамках технологии удаленного выпуска экспресс-грузов, доставляемых в адрес физических лиц. Технология предусматривает разделение процесса оформления: таможенным органом декларирования является ЦПТ, а фактический контроль товаров осуществляют таможенные посты в регионах деятельности ЦТУ, ДВТУ, СЗТУ, СТУ, СКТУ и Внуковской таможни. Тестовый период был успешно завершен.

С начала года сотрудники ЦПТ оформили 110 млн отправлений, перемещаемых в адрес физических лиц в качестве экспресс-грузов, общим весом порядка 45 тыс. тонн.

Также оформлено более 134 млн международных почтовых отправлений общим весом 15 тыс. тонн. При проведении таможенного контроля выявлено порядка 4 тыс. фактов пересылки товаров, запрещенных или ограниченных к пересылке в международных почтовых отправлениях.

Фото: ФТС