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Новый таможенный пост на базе Шереметьевской таможни
01.07.2026

Новый таможенный пост на базе Шереметьевской таможни

    • 30 июня 2026 года на базе Авиационного таможенного поста (ЦЭД) Шереметьевской таможни создан Почтовый таможенный пост (ЦЭД) Центральной почтовой таможни, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

    Здесь будут осуществляться таможенные операции в отношении экспресс-грузов, доставляемых в адрес физлиц. В планах – расширить функционал до оформления товаров электронной торговли с использованием технологии удаленного выпуска.

    За год до создания поста Центральная почтовая таможня начала тестирование ИПС ЕАИС ТО в рамках технологии удаленного выпуска экспресс-грузов, доставляемых в адрес физических лиц. Технология предусматривает разделение процесса оформления: таможенным органом декларирования является ЦПТ, а фактический контроль товаров осуществляют таможенные посты в регионах деятельности ЦТУ, ДВТУ, СЗТУ, СТУ, СКТУ и Внуковской таможни. Тестовый период был успешно завершен.

    С начала года сотрудники ЦПТ оформили 110 млн отправлений, перемещаемых в адрес физических лиц в качестве экспресс-грузов, общим весом порядка 45 тыс. тонн. 

    Также оформлено более 134 млн международных почтовых отправлений общим весом 15 тыс. тонн. При проведении таможенного контроля выявлено порядка 4 тыс. фактов пересылки товаров, запрещенных или ограниченных к пересылке в международных почтовых отправлениях.

    Фото: ФТС


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