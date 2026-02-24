Информационно-аналитическое агентство
ФТС России и Таможенная администрация Ирана договорились о упрощении таможенных процедур
24.02.2026

    • 16-18 февраля в Тегеране под председательством Министра энергетики России Сергея Цивилева и Министра нефти Ирана Мохсена Пакнежада прошло 19-е заседание Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В нем приняли участие заместитель начальника Управления таможенного сотрудничества ФТС России Владимир Чевычалов и представитель ФТС России в Иране Максим Пьянзин.

    В рамках заседания и на его полях состоялись рабочие встречи с руководством и должностными лицами Таможенной Администрации Исламской Республики Иран были обсуждены актуальные вопросы двустороннего таможенного взаимодействия, напрямую влияющие на условия ведения внешнеэкономической деятельности между двумя странами.

    Как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, особое внимание было уделено практической реализации совместных проектов, направленных на ускорение и упрощение таможенных операций. Достигнутые договорённости зафиксированы в итоговом протоколе заседания Комиссии.

    В ходе переговоров иранским таможенникам были вручены сертификаты об успешном окончании дистанционного обучения в Российской таможенной академии. Стороны подтвердили намерение и далее развивать сотрудничество в области подготовки кадров, а также продолжить реализацию проекта «Упрощенный таможенный коридор» и других инициатив, ориентированных на снижение административных барьеров для бизнеса.

    Отдельным блоком обсуждались вопросы развития автомобильного транзита грузов между Россией и Ираном в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг», включая координацию действий таможенных органов двух стран.

    В ходе визита состоялась встреча с представителями Торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты Ирана. Обсудили оформление сертификатов о происхождении товаров и контроль таможенной стоимости, договорились в этом году организовать серию совместных практических семинаров с участием специалистов ФТС России для разъяснения процедур и выработку единых подходов.

    Фото: ФТС


