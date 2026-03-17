Назначен начальник Пулковской таможни

Исполняющий обязанности начальника Пулковской таможни Эдуард Березинский назначен начальником этой таможни., сообщила Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

Э.Березинский работает в ФТС России с 2010 года. Начинал трудовой путь в должности старшего государственного таможенного инспектора отдела бухгалтерского учета и финансовой экспертизы Домодедовской таможни, работал на различных должностях на таможенных постах Аэропорт Домодедово и Аэропорт Шереметьево, с 2020 года занимал должность заместителя начальника поста – начальника отдела специальных таможенных процедур №2 таможенного поста Аэропорт Шереметьево. с 29 января 2026 года исполнял обязанности начальника Пулковской таможни.

