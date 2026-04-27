Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
На ПЛП пришел сервис из Латинской Америки
27.04.2026

    • Морской многофункциональный терминал «Петролеспорт» в Большом порту Санкт-Петербург начал обслуживать регулярный контейнерный сервис MAREX, который связывает Санкт-Петербург с портами Бразилии, сообщили SeaNews в Глобал Портс.

    Оператором сервиса является судоходная компания M-Line (входит в транспортно-экспедиторскую компанию «Модуль»). Как пояснили SeaNews в «Модуле», в рамках развития сервиса в ротацию добавили еще один терминал в Петербурге (напомним, с момента открытия в 2023 году MAREX работал через «Терминал Морской Рыбный Порт»). 

    На сервисе задействован контейнеровоз «Myd Tianjin» вместимостью 1 100 TEU. По информации Глобал Портс, в будущем планируется постановка на маршрут ещё одного судна.

    В Бразилии в ротацию сервиса входят порты Паранагуа, Итахаи, Риу-Гранди и Сантус. Транзитное время составляет 30-35 суток.

    В экспортном направлении грузопоток включает битум, технический углерод, каучук, целлюлозу, сталь, в импортном – кофе, арахис, мясную продукцию, химические вещества для промышленности и косметики, сельскохозяйственную технику.

    Фото: Глобал Портс / Группа «Дело»


    • Добавить комментарий

  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    27.04.2026 На ПЛП пришел сервис из Латинской Америки
    27.04.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2026
    27.04.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2026 уменьшился на 15,8%
    24.04.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 17, 2026
    24.04.2026 Первый экспортный рейс FESCO в порт Джидда
    24.04.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2026 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    27.04.2026 Подписан закон, регулирующий вопросы аренды государственных причалов
    24.04.2026 ФТС об отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров
    23.04.2026 Одобрено руководство по противодействию мошенничества при регистрации судов
    23.04.2026 Эксперимент по таможенному мониторингу будет модернизирован
    23.04.2026 Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений
    22.04.2026 Электронная грузовая накладная на бумажном носителе
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •