На ПЛП пришел сервис из Латинской Америки

Морской многофункциональный терминал «Петролеспорт» в Большом порту Санкт-Петербург начал обслуживать регулярный контейнерный сервис MAREX, который связывает Санкт-Петербург с портами Бразилии, сообщили SeaNews в Глобал Портс.

Оператором сервиса является судоходная компания M-Line (входит в транспортно-экспедиторскую компанию «Модуль»). Как пояснили SeaNews в «Модуле», в рамках развития сервиса в ротацию добавили еще один терминал в Петербурге (напомним, с момента открытия в 2023 году MAREX работал через «Терминал Морской Рыбный Порт»).

На сервисе задействован контейнеровоз «Myd Tianjin» вместимостью 1 100 TEU. По информации Глобал Портс, в будущем планируется постановка на маршрут ещё одного судна.

В Бразилии в ротацию сервиса входят порты Паранагуа, Итахаи, Риу-Гранди и Сантус. Транзитное время составляет 30-35 суток.

В экспортном направлении грузопоток включает битум, технический углерод, каучук, целлюлозу, сталь, в импортном – кофе, арахис, мясную продукцию, химические вещества для промышленности и косметики, сельскохозяйственную технику.

