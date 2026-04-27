27.04.2026

Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2026 уменьшился на 15,8%

    • В марте 2026 года контейнерооборот портов Арктического бассейна уменьшился на 15,8% относительно показателя марта 2025 года.

    Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2026 уменьшился на 15,8%

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, большая часть контейнеров прошла в каботаже (99,8%), который по итогам отчетного месяца снизился на 15,9%.

    Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в марте 2026 года соответствовала 3,2%.

    Груженых контейнеров было обработано на 20,3% меньше, чем в марте 2025 года. Из общего объема груженых 3,4% приходилось на рефконтейнеры, 96,6% – на сухие.

    100% груженых контейнеров прошло в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 5,2%.

    В марте 2026 года доля порта Дудинка в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 44,2%, на Мурманск приходилось 37,4%, через Архангельск прошло 17,3%.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID: Kra23UgKi


