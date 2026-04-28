Из Росморречфлота в Минтранс
28.04.2026

Законопроект О транспортной политике в Российской Федерации

    • Опубликован проект федерального закона «О транспортной политике в Российской Федерации», который формирует ключевые понятия и принципы управления отраслью, сообщила пресс-служба Министерства транспорта в своем макс-канале.

    «Документ закладывает фундамент транспортного права с четким разграничением полномочий между федеральными госорганами и определением компетенций органов власти субъектов. Это позволит сформировать единую систему управления в области транспорта и принимать эффективные решения для его развития. В приоритете – обеспечение равного доступа всех граждан к транспортной инфраструктуре и безопасность», – говорится в сообщении.

    Система охватывает все виды транспорта и задает приоритетные направления развития инфраструктуры, в том числе проекты создания новых объектов. Одним из ее центральных элементов станет транспортно‑экономический баланс (ТЭБ) на базе цифровой платформы «ГосЛог», который позволяет прогнозировать объемы грузов и нагрузку на сеть, создавая оптимальные логистические маршруты.

    Его дополнит ГИС «Российский транспорт», которая выступит федеральной платформой для сбора, обработки и предоставления данных об инфраструктуре и транспортных средствах. К ней подключатся региональные и муниципальные системы, будут интегрированы системы организаций и ИП, осуществляющих пассажирские перевозки. Это позволит создать единое информационное пространство транспортной отрасли.

    Также документ устанавливает обязательный мониторинг и информирование о ЧС на объектах транспорта с использованием «ЭРА‑ГЛОНАСС», поддерживает внедрение высокотехнологичных решений отечественного производства, уделяет внимание подготовке кадров для отрасли и международному сотрудничеству.

    Проект ФЗ О транспортной политике в Российской Федерации

    Фото: Минтранс


