IMO продолжает работу над нормативной базой по использованию альтернативного топлива
23.04.2026

Одобрено руководство по противодействию мошенничества при регистрации судов

    • Юридический комитет Международной морской организации одобрил новое руководство по повышению прозрачности и проверке регистрации судов, а также по предотвращению мошенничества при регистрации и неправомерному использованию флага.

    Как сообщили SeaNews в IMO, руководство призвано помочь устранить ключевой пробел в регулировании морской отрасли, поскольку в настоящее время не существует обязательной международной базы для регулирования регистрации судов.

    Утвержденное руководство поможет новым и существующим судовым регистрам государств флага, обеспечивая практические меры по усилению проверки и должной осмотрительности, обеспечению точности записей о собственности и улучшению надзора за регистрационными процедурами.

    Юридический комитет отметил, что количество судов, плавающих под ложным флагом, увеличилось со времени предыдущей сессии в 2025 году: за последний год таких судов было выявлено 529 судов. Почти 40 государств-членов IMO столкнулись тем, когда их флаги использовались преступными группами без их ведома и согласия.

    В Руководстве уделяется особое внимание следующим вопросам:

    • Законодательное регулирование и контроль над тем, кто может осуществлять регистрацию судов,
    • Процедуры обеспечения качества регистрации судов,
    • Должная осмотрительность в отношении собственности и идентификации судов,
    • Должная осмотрительность в отношении идентификации судов и проверки на соответствие установленным требованиям,
    • Источники информации и обмен информацией.

    Фото: IMO


