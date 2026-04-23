Одобрено руководство по противодействию мошенничества при регистрации судов

Юридический комитет Международной морской организации одобрил новое руководство по повышению прозрачности и проверке регистрации судов, а также по предотвращению мошенничества при регистрации и неправомерному использованию флага.

Как сообщили SeaNews в IMO, руководство призвано помочь устранить ключевой пробел в регулировании морской отрасли, поскольку в настоящее время не существует обязательной международной базы для регулирования регистрации судов.

Утвержденное руководство поможет новым и существующим судовым регистрам государств флага, обеспечивая практические меры по усилению проверки и должной осмотрительности, обеспечению точности записей о собственности и улучшению надзора за регистрационными процедурами.

Юридический комитет отметил, что количество судов, плавающих под ложным флагом, увеличилось со времени предыдущей сессии в 2025 году: за последний год таких судов было выявлено 529 судов. Почти 40 государств-членов IMO столкнулись тем, когда их флаги использовались преступными группами без их ведома и согласия.

В Руководстве уделяется особое внимание следующим вопросам:

Законодательное регулирование и контроль над тем, кто может осуществлять регистрацию судов,

Процедуры обеспечения качества регистрации судов,

Должная осмотрительность в отношении собственности и идентификации судов,

Должная осмотрительность в отношении идентификации судов и проверки на соответствие установленным требованиям,

Источники информации и обмен информацией.

Фото: IMO