Подписан Указ об особенностях таможенного регулирования на государственной границе России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «Об особенностях таможенного регулирования на государственной границе Российской Федерации». Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Согласно указу, при ввозе в Российскую Федерацию товаров из государств — членов Евразийского экономического союза, получателями которых являются российские юридические лица и российские физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, без документов, подтверждающих статус товаров как товаров Евразийского экономического союза, без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренных требованиями права Евразийского экономического союза и (или) законодательства Российской Федерации, получатель товара вправе задекларировать товар в порядке, установленном статьей 104 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», при соблюдении определенных условий. Данные меры действуют до 31 мая 2026 года.

С текстом указа можно ознакомиться ниже.

Указ Об особенностях таможенного регулирования на государственной границе Российской Федерации

