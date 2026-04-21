21.04.2026

Подписан Указ об особенностях таможенного регулирования на государственной границе России

    • Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «Об особенностях таможенного регулирования на государственной границе Российской Федерации». Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

    Согласно указу, при ввозе в Российскую Федерацию товаров из государств — членов Евразийского экономического союза, получателями которых являются российские юридические лица и российские физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, без документов, подтверждающих статус товаров как товаров Евразийского экономического союза, без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренных требованиями права Евразийского экономического союза и (или) законодательства Российской Федерации, получатель товара вправе задекларировать товар в порядке, установленном статьей 104 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», при соблюдении определенных условий. Данные меры действуют до 31 мая 2026 года.

    С текстом указа можно ознакомиться ниже.

    Указ Об особенностях таможенного регулирования на государственной границе Российской Федерации

    Фото: ФТС


