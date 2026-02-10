Отказ от серых схем как двигатель логистики

Как переход от серых схем к белому импорту породил новые сервисы и почему это оказалось не ударом по бизнесу, а точкой роста – своим мнением с читателями SeaNews поделился Денис Аристов руководитель сервисного отдела компании Hainago. А Кристина Гейе, специалист по логистике компании YM Trans, привела на примере конкретной товарной позиции на конкретном направлении расчет разницы себестоимости перевозки и между доставкой по «серой» карго-схеме и официальной «белой» перевозкой.

Денис Аристов, руководитель сервисного отдела компании Hainago:

Ещё недавно «серые» схемы поставок из Китая были нормой для тысяч предпринимателей. Карго, посредники, поэтапные платежи, минимальные документы — всё это воспринималось как быстрый и относительно дешёвый способ завезти товар и начать продажи.

Но рынок меняется. Усиление контроля, требования маркетплейсов, внимание к происхождению товара и документам — всё это постепенно вытесняет серые схемы. Для многих бизнесов это стало болезненным переходом. Однако у этой истории появилась и обратная сторона.

Давление на серые схемы стало системным

Речь идёт не о разовой кампании. Изменения носят системный характер:

маркетплейсы требуют подтверждение легального ввоза;

банки и бухгалтерия задают вопросы по НДС и происхождению товара;

потери и задержки в карго-схемах происходят всё чаще.

Бизнес оказался перед выбором: продолжать работать по старым правилам или искать альтернативу.

Белый импорт долгое время был сложным

Классический белый импорт выглядел пугающе:

сложные договоры;

множество документов;

непонятные расчёты пошлин и налогов;

валютные платежи;

длинная цепочка посредников.

Для малого и среднего бизнеса это означало одно: белый импорт — не для них.

Как рынок ответил на изменения

Когда спрос на легальные поставки стал массовым, рынок отреагировал.

Появились сервисы, которые сделали белый импорт таким же простым по ощущению, как прежние серые схемы:

поставка под ключ;

оплата в рублях;

прозрачная цена на старте;

полный комплект документов;

ответственность оператора за результат.

Почему это выгодно бизнесу

Белые поставки дают бизнесу:

предсказуемость;

защиту товара и денег;

возможность масштабироваться;

нормальные отношения с банками;

устойчивость в долгую.

Если считать полную стоимость с учётом рисков, разница с карго часто минимальна.

Нет худа без добра

Давление на серые схемы стало катализатором появления новых, удобных и зрелых сервисов.

Белый импорт перестаёт быть сложным и становится стандартом, к которому бизнес приходит осознанно.

Кристина Гейе, специалист по логистике компании YM Trans

Буквально за последние полгода рынок грузоперевозок из Китая в Россию стремительно поменялся. Наверняка, каждый слышал о том, что с сентября 2025 года начались очень серьезные перебои, задержки по срокам и даже изъятие грузов по так называемой схеме «серой» карго-перевозки.

Многие бизнесмены, предприниматели и даже крупные производители использовали такую схему годами, однако в сентябре 2025 года она дала очень серьезный сбой.

В связи с этим участникам рынка ВЭД приходится перестраиваться и переходить на официальный ввоз товаров с уплатой всех таможенных платежей и ввозного НДС в Федеральную таможенную службу РФ.

Что всё это значит и как это отразится на себестоимости товаров для импортеров и конечных покупателей в России?

Рассмотрим разницу в себестоимости перевозки и растаможки товаров на примерах двух схем: «серая карго» и «белая официальная перевозка».

Как мы знаем, сейчас на российских маркетплейсах очень популярным направлением являются товары для животных. Возьмем подобный товар – миски для животных.

Дано: керамические миски для животных, 4345 кг, 36 м3, отправка из Гуанчжоу в Московскую область.

Отправка по карго с растаможкой без документов:

ЖД: 45-60 дней – $2,8/кг

Авто: 35-45 дней – $3,2/кг

Официальная отправка со всеми документами и таможенной декларацией:

ЖД: 22-35 дней – $3,82/кг

Авто: 20-28 дней – $4,65/кг

Что мы имеем, если решаем отправить такой товар по жд (контейнерная перевозка, наиболее безопасная для хрупких и ценных грузов): срок белой доставки с растаможкой в два раза быстрее, чем по карго-перевозке, но дороже примерно на $1 за кг.

Если же мы решаем отправлять данный товар автотранспортом, то срок белой доставки с растаможкой также быстрее – примерно на 10-15 дней, но цена дороже на $1,45 за кг, это более ощутимо, чем по жд. Тем не менее, выбирая белую официальную перевозку, экспортер получает более быстрые и прозрачные сроки доставки, товар полностью защищен от проверок и вопросов со стороны налоговой и других проверяющих органов. У него есть все документы, подтверждающие официальный легальный ввоз на территорию Российской Федерации, таможенная декларация. А если вы торгуете на маркетплейсах, ваш товар будет товаром с идеальный карточкой, так как он официально ввезен и все движения по нему прозрачны.

Игроки рынка должны самостоятельно принимать решение, что для них более ценно, более простая схема по карго с дешевыми ставками или дорогая и сложная схема по белой официальной перевозке, но зато дающая гарантии и безопасность при работе на российском рынке.

Фото: Hainago

Мнение спикеров может не совпадать с позицией редакции