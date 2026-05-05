Контейнерооборот через Гетеборг сократился

Контейнерооборот через Гетеборг составил по итогам первого квартала 2026 года составил 234 тыс. TEU, на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили SeaNews в Администрации порта.

Снижение произошло вследствие существенного сокращения оборота порожних контейнеров. При этом объем груженых контейнеров вырос. Также продолжает увеличиваться импортный грузопоток, в результате соотношение экспорт и импорта приближается к 50 на 50.

Динамика контейнрооборота в течение квартала была неровной: если март показал рост, то в первые два месяца года наблюдалось снижение.

Доля контейнеров, поступающих и вывозимых из порта по железной дороге, продолжает увеличиваться.

Перевалка легковых автомобилей выросла на 15% до 71 тыс. ед., в отличие от прочих ро-ро грузов, оборот которых сократился на 2% до 133 тыс. ед.

Объемы сухих грузов увеличились на 29%, причем основным драйвером роста были лесные грузы. Нефтепродукты выросли на 19% до 5,6 млн тонн.

Пассажиропоток увеличился на 8% до 248 тыс. человек. Круизный сезон в этом году начался раньше обычного, отметили в администрации порта, за первый квартал Гетеборг принял 5 круизных лайнеров.

