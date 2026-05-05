Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот через Гетеборг стагнирует
05.05.2026

Контейнерооборот через Гетеборг сократился

    • Контейнерооборот через Гетеборг составил по итогам первого квартала 2026 года составил 234 тыс. TEU, на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили SeaNews в Администрации порта.

    Снижение произошло вследствие существенного сокращения оборота порожних контейнеров. При этом объем груженых контейнеров вырос. Также продолжает увеличиваться импортный грузопоток, в результате соотношение экспорт и импорта приближается к 50 на 50.

    Динамика контейнрооборота в течение квартала была неровной: если март показал рост, то в первые два месяца года наблюдалось снижение.

    Доля контейнеров, поступающих и вывозимых из порта по железной дороге, продолжает увеличиваться.

    Перевалка легковых автомобилей выросла на 15% до 71 тыс. ед., в отличие от прочих ро-ро грузов, оборот которых сократился на 2% до 133 тыс. ед.

    Объемы сухих грузов увеличились на 29%, причем основным драйвером роста были лесные грузы. Нефтепродукты выросли на 19% до 5,6 млн тонн.

    Пассажиропоток увеличился на 8% до 248 тыс. человек. Круизный сезон в этом году начался раньше обычного, отметили в администрации порта, за первый квартал Гетеборг принял 5 круизных лайнеров.

    Фото: Администрация порта Гетеборг


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.03.2026
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2026 в деталях
    Снизился на 19,4%
    Только для подписчиков
    2026Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    20.01.2026
    Контейнерооборот российских портов в декабре 2025 снизился на 7%
    Импорт сократился на 9,8%, экспорт – на 14,7%.
    2025КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    05.02.2026
    Грузооборот Каспийского бассейна в декабре 2025: выросла перевалка зерна
    Экспорт снизился на 34,1%.
    2025ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    27.03.2026
    Контейнерооборот лидеров, 2 месяца 2026
    Оба порта в плюсе.
    Только для подписчиков
    2026КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    20.04.2026
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте 2026 в деталях
    Уменьшился на 9,2%
    Только для подписчиков
    2026Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    24.03.2026
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в феврале 2026 в деталях
    Увеличился на 14,2%.
    Только для подписчиков
    2026ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    05.05.2026 Контейнерооборот через Гетеборг сократился
    05.05.2026 «ТрансКонтейнер» разместил облигации
    05.05.2026 Все порты Финляндии, 2 месяца 2026
    04.05.2026 Новый жд контейнерный сервис в Московскую область из Китая
    30.04.2026 Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, апрель 2026
    29.04.2026 Top-25 контейнерных линий на 1 апреля 2026 года
    Госрегулирование Показать всё
    05.05.2026 Утверждены правила обмена электронных грузовых накладных
    30.04.2026 Назначение в Брянской таможне
    30.04.2026 Режим работы таможенных постов СЗТУ на майских праздниках
    28.04.2026 Законопроект О транспортной политике в Российской Федерации
    27.04.2026 Подписан закон, регулирующий вопросы аренды государственных причалов
    24.04.2026 ФТС об отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •