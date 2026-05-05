Утверждены правила обмена электронных грузовых накладных
05.05.2026

    • Правительство РФ утвердило правила обмена и порядок направления электронных грузовых накладных на воздушном транспорте, транспортных железнодорожных накладных и экспедиторских документов в ГИС ЭПД, сообщила пресс-служба Минтранса в своем макс-канале. Постановления разработаны Минтрансом во исполнение норм Федерального закона № 140-ФЗ и вступают в силу с 1 сентября 2026 года.

    «Это важная часть масштабной цифровизации нашей транспортной отрасли. ГИС ЭПД – востребованная система, направленная на снижение временных и организационных издержек участников перевозочного процесса. Такой подход повысит конкурентоспособность, эффективность, прозрачность и безопасность логистики. Количество электронных перевозочных документов уже превысило 36 миллионов. Это говорит о доверии со стороны перевозчиков и востребованности системы у бизнеса. Важно, что для устойчивой работы сервисов ГИС ЭПД обеспечено включение системы в «белый список» сервисов, что позволит обеспечить доступность системы для участников перевозочного процесса в условиях ограничений доступа к сети Интернет»,– отметил глава Минтранса Андрей Никитин.

    Нововведения разработаны с непосредственным участием бизнес-сообщества на площадке Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика». Обмен документами происходит через аккредитованных операторов с последующим направлением титулов обмена в ГИС ЭПД.

    Постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2026 № 446

    Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2026 № 470

    Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2026 № 469

    Фото: Минтранс


