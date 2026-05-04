Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый жд контейнерный сервис в Московскую область из Китая
04.05.2026

Новый жд контейнерный сервис в Московскую область из Китая

    • На терминал Белый Раст (Московская область) прибыл первый прямой грузовой поезд из китайского Иу (провинция Чжэцзян, Восточный Китай) в рамках нового контейнерного сервиса между хабами в Китае и России, сообщается на сайте РЖД.

    Состав доставил 110 TEU с широким ассортиментом потребительских товаров, предназначенных как для российского рынка, так и для дальнейшей отправки в другие страны.

    Маршрут поезда проходил по территории Китая до пограничного перехода Маньчжурия – Забайкальск, а далее – по Транссибирской магистрали до станции Белый Раст в Подмосковье.

    Общее расстояние от Иу до Белого Раста составило км, время в пути – 15 суток. Средняя маршрутная скорость по сети РЖД превысила 800 км в сутки.

    Сервис организован компаниями China Railway Container Transport (CRCT) и Yiwu Tianmeng Industrial Investment Co. Терминал Белый Раст предоставляет полный спектр логистических услуг по обработке контейнеров, включая таможенное сопровождение и доставку «последней мили».

    В ближайшее время CRCT планирует запустить регулярные еженедельные отправки контейнерных поездов из городов Иу, Цзиньхуа и Сучжоу на терминал Белый Раст. Это обеспечит прибытие порядка 12 составов ежемесячно.

    География сервисов терминала Белый Раст охватывает уже более 40 городов Китая, а также хабы в других странах Азии и Европы.

    Сформированная эффективная международная логистическая сеть позволяет обеспечивать ускоренную доставку широкой номенклатуры товаров – от автомобилей и запчастей до оборудования, инструментов и потребительских товаров, отметили в РЖД.

    Фото (скриншот видео): РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    09.02.2026
    Первые контейнерные поезда FESCO из Кургана в Китай
    С зерновыми грузами
    KurganЗерноКитайКонтейнерный поезд
    0
    17.03.2026
    FESCO назвала сервис в честь панды
    Маршрут Чэнду – Москва получил имя FESCO Katyusha Shuttle.
    FESCO КитайКонтейнерный поезд
    0
    26.01.2026
    Пшеница в Монголию
    В рамках развития сервиса поддержки малого и среднего предпринимательства
    жд сервисМалое и среднее предпринимательствоМонголия РЖД Логистика
    0
    15.01.2026
    Железнодорожные перевозки Китай – Европа и Китай – Азия из Ляньюньгана
    Итоги 2025 года
    Китай - ЕвропаКитай - Средняя АзияКонтейнерный поезд
    0
    19.01.2026
    FESCO расширяет ротацию на сервисе FCDL-1
    Между Владивостоком и Южным Китаем
    FESCO Китайконтейнерный сервисРотация портов
    0
    18.02.2026
    Контейнерооборот портов Китая в 2025
    Вырос на 6,8%
    Только для подписчиков
    2025КитайКонтейнерооборотПорты
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    05.05.2026 Контейнерооборот через Гетеборг сократился
    05.05.2026 «ТрансКонтейнер» разместил облигации
    05.05.2026 Все порты Финляндии, 2 месяца 2026
    04.05.2026 Новый жд контейнерный сервис в Московскую область из Китая
    30.04.2026 Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, апрель 2026
    29.04.2026 Top-25 контейнерных линий на 1 апреля 2026 года
    Госрегулирование Показать всё
    05.05.2026 Утверждены правила обмена электронных грузовых накладных
    30.04.2026 Назначение в Брянской таможне
    30.04.2026 Режим работы таможенных постов СЗТУ на майских праздниках
    28.04.2026 Законопроект О транспортной политике в Российской Федерации
    27.04.2026 Подписан закон, регулирующий вопросы аренды государственных причалов
    24.04.2026 ФТС об отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •