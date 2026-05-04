Новый жд контейнерный сервис в Московскую область из Китая

На терминал Белый Раст (Московская область) прибыл первый прямой грузовой поезд из китайского Иу (провинция Чжэцзян, Восточный Китай) в рамках нового контейнерного сервиса между хабами в Китае и России, сообщается на сайте РЖД.

Состав доставил 110 TEU с широким ассортиментом потребительских товаров, предназначенных как для российского рынка, так и для дальнейшей отправки в другие страны.

Маршрут поезда проходил по территории Китая до пограничного перехода Маньчжурия – Забайкальск, а далее – по Транссибирской магистрали до станции Белый Раст в Подмосковье.

Общее расстояние от Иу до Белого Раста составило 9845 км, время в пути – 15 суток. Средняя маршрутная скорость по сети РЖД превысила 800 км в сутки.

Сервис организован компаниями China Railway Container Transport (CRCT) и Yiwu Tianmeng Industrial Investment Co. Терминал Белый Раст предоставляет полный спектр логистических услуг по обработке контейнеров, включая таможенное сопровождение и доставку «последней мили».

В ближайшее время CRCT планирует запустить регулярные еженедельные отправки контейнерных поездов из городов Иу, Цзиньхуа и Сучжоу на терминал Белый Раст. Это обеспечит прибытие порядка 12 составов ежемесячно.

География сервисов терминала Белый Раст охватывает уже более 40 городов Китая, а также хабы в других странах Азии и Европы.

Сформированная эффективная международная логистическая сеть позволяет обеспечивать ускоренную доставку широкой номенклатуры товаров – от автомобилей и запчастей до оборудования, инструментов и потребительских товаров, отметили в РЖД.

