Пункты пропуска на казахско-китайской границе 19 июня работать не будут

По информации ФТС, в связи с празднованием национального праздника Дуань У в Китайской Народной Республике 19 июня 2026 года будут закрыты все автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайском участке таможенной границы ЕАЭС.
Так, не будут работать пункты пропуска Бахты (область Абай), Майкапчагай (Восточно-Казахстанская область), Достык и Нур Жолы (область Жетысу), а также Кольжат (Алматинская область).
Железнодорожные пункты пропуска Достык и Алтынколь (область Жетысу) будут функционировать в штатном круглосуточном режиме.
Пункты пропуска на российско-китайской границе в регионе деятельности ДВТУ 19 июня режим работы не меняют.
Прим. переводчика: Дуань У – фестиваль лодок-драконов.
Фото: SK News, The China Journey