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Пункты пропуска на казахско-китайской границе 19 июня работать не будут
16.06.2026

Пункты пропуска на казахско-китайской границе 19 июня работать не будут

    • Пункты пропуска на казахско-китайской границе 19 июня работать не будутПо информации ФТС, в связи с празднованием национального праздника Дуань У в Китайской Народной Республике 19 июня 2026 года будут закрыты все автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайском участке таможенной границы ЕАЭС.

    Так, не будут работать пункты пропуска Бахты (область Абай), Майкапчагай (Восточно-Казахстанская область), Достык и Нур Жолы (область Жетысу), а также Кольжат (Алматинская область).

    Железнодорожные пункты пропуска Достык и Алтынколь (область Жетысу) будут функционировать в штатном круглосуточном режиме.

    Пункты пропуска на российско-китайской границе в регионе деятельности ДВТУ 19 июня режим работы не меняют.

    Прим. переводчика: Дуань У – фестиваль лодок-драконов.

    Фото: SK News, The China Journey


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