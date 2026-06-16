Пункты пропуска на казахско-китайской границе 19 июня работать не будут

По информации ФТС, в связи с празднованием национального праздника Дуань У в Китайской Народной Республике 19 июня 2026 года будут закрыты все автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайском участке таможенной границы ЕАЭС.

Так, не будут работать пункты пропуска Бахты (область Абай), Майкапчагай (Восточно-Казахстанская область), Достык и Нур Жолы (область Жетысу), а также Кольжат (Алматинская область).

Железнодорожные пункты пропуска Достык и Алтынколь (область Жетысу) будут функционировать в штатном круглосуточном режиме.

Пункты пропуска на российско-китайской границе в регионе деятельности ДВТУ 19 июня режим работы не меняют.

Прим. переводчика: Дуань У – фестиваль лодок-драконов.

Фото: SK News, The China Journey