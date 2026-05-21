Российский экспорт в Китай за последние годы вырос в разы – ЦОК АПК
21.05.2026

    • За период 2023-2025 годов российский экспорт по целому ряду категорий показал кратный рост, сообщила пресс-служба ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» (ФГБУ «ЦОК АПК», ведомство Россельхознадзора).

    По итогам международной выставки SIAL Shanghai, которая прошла с 18 по 20 мая 2026 года в Шанхае и в которой Россельхознадзор вместе с подведомственным ФГБУ «ЦОК АПК» в этом году впервые принимал участие, ЦОК АПК подготовил аналитику по российско-китайском товарообороту в сегменте сельскохозяйственной продукции.

    Многократный рост темпов экспорта-импорта

    По данным ведомства, заметно укрепились позиции в сегменте кормов и кормовых добавок – поставки в Китай выросли почти в 1,5 раза, перешагнув отметку в 1,1 млн тонн против 759 тыс. тонн ранее, прирост составил 48%. Экспорт мяса и продуктов из него увеличился в 1,6 раза и достиг 253,8 тыс. тонн. В категории плодоовощной продукции отмечается рост поставок почти в 7 раз: с 472 тонн до 3,3 тыс. тонн.

    Одновременно активно развивается импортная составляющая. Китай существенно нарастил поставки на российский рынок мяса и мясопродуктов – объёмы выросли почти в 7 раз, с 15,8 до 109,4 тыс. тонн. Импорт рыбы и морепродуктов из Китая показал рост на 83%, с 52,7 до 96,4 тыс. тонн. Ввоз плодоовощной продукции за 2024-2025 годы увеличился почти на 42% – с 711,6 тыс. тонн до более 1 млн тонн.

    Китай входит в число ключевых партнеров по закупкам российского зерна. Так, экспорт ячменя в КНР за период с 2021 по 2025 гг. вырос в 7 раз – с 77,8 тыс. тонн до 551,4 тыс. тонн. Поставки кукурузы также выросли примерно в 7 раз, с 80 тыс. тонн до более 500 тыс. тонн. Экспорт пшеничной муки показал шестикратный рост, со скромных 13,6 тыс. тонн до почти 80 тыс. тонн. А экспорт бобовых в Китай вырос в 378 раз.

    Со своей стороны Россия заметно нарастила закупки китайского риса и рисовой крупы – их объёмы выросли в 3,4 раза и превысили 17 тыс. тонн. Ещё более показательна ситуация с семенами подсолнечника: здесь зафиксирован рост более чем в 20 раз – с 2,9 тыс. тонн до 63,5 тыс. тонн. Приведенные ЦОК АПК данные охватывают период с 2021 года, статистика получена из системы ФГИС «Аргус-Фито» и от территориальных управлений Россельхознадзора.

    Экспорт в Китай кормов и кормовых добавок российского производства за последние два года прибавил в объёме почти половину – с 759,2 тыс. тонн до 1,12 млн тонн. Поставки свинины за 2024-2025 годы выросли в 1,7 раза – с 21,1 до 36,5 тыс. тонн. Объемы поставок молочной продукции с 2020 года выросли на 1389%, с 530 тонн до 7,9 тыс. тонн (все цифры – по данным ФГИС «ВетИС»).

    Наиболее значимые позиции российского экспорта

    Китайское направление становится для российских экспортёров пшеницы всё более значимым: если в 2021 году в КНР уходило около 55 тыс. тонн отечественной пшеницы, то к 2025 эта цифра перевалила за 80 тыс. тонн. Такая динамика, отмечают в ЦОК АПК, достигнута в условиях жёсткой конкуренции с признанными игроками рынка – европейскими, американскими и австралийскими поставщиками.

    Российская пшеница выигрывает сразу по нескольким показателям. Качество продукта соответствует международным требованиям, а цена при этом остаётся заметно привлекательнее, чем у конкурентов. Так, тонна пшеницы с содержанием белка 12,5% по базису FOB обходится покупателю в 238 долларов – это дешевле аналогичного товара из ЕС, США или Австралии.

    Россия уверенно удерживает позицию главного игрока на мировом рынке пшеницы – по прогнозам Минсельхоза США, в сезоне 2025/26 страна поставит на экспорт порядка 44,5 млн т этой культуры.

    Поставки ячменя в Китай выросли в 7 раз, с 77,8 тыс. тонн до 551,4 тыс. тонн. По базису FOB тонна ячменя обходится покупателю в 224,1 доллара – это заметно дешевле, чем предлагают ключевые игроки рынка. Австралия, например, выставляет 265 долларов за тонну, Аргентина – 235, Германия держит цену на уровне 231 доллара.

    Но цена – далеко не единственное, что определяет позиции на рынке ячменя, в том числе пивоваренного, подчеркивают в ЦОК АПК. Качество сырья для пивоварения – вопрос принципиальный. По данным ЦОК АПК за 2024 год, специалисты обследовали продукцию из семи российских регионов и получили такой результат: 57% – второй класс, а 27% соответствовали первому. Первый класс по ГОСТу 5060-86 «Ячмень пивоваренный. Технические условия» предполагает жизнеспособность и энергию прорастания не ниже 95% – показатель, к которому пивовары относятся особенно внимательно.

    Гречиха – единственная зерновая культура, в которой содержится рутин (витамин Р), а полное отсутствие глютена делает её настоящей находкой для тех, кто вынужден или сознательно выбирает безглютеновое питание.

    Но главная «фишка» гречихи – в её устройстве: как поясняют в ЦОК АПК, зародыш у этой культуры находится прямо внутри ядра, а не снаружи, как у большинства злаков. Это значит, что при шелушении он никуда не девается и остаётся в крупе. Именно поэтому гречка так богата витаминами, микроэлементами и антиоксидантами. По набору незаменимых аминокислот белок гречихи вплотную приближается к животному белку, что для растительного продукта – редкость.

    За последние четыре года российский экспорт гречихи в Китай показывает взрывной рост – объёмы поставок увеличились почти в девять раз, достигнув отметки в 264,5 тыс. тонн против 28,7 тыс. тонн в 2021 году.

    Овес – универсальный продукт, одинаково ценный и для человека, и для животных. С точки зрения питательности, только белка в овсе содержится около 17 г на 100 г продукта, плюс богатый набор витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов. В животноводстве овёс используется для кормления крупного и мелкого рогатого скота, а также птицы, заметно улучшая показатели роста, продуктивности и общего иммунитета поголовья.

    С 2021 по 2025 год поставки российского овса в Китай выросли почти в четыре раза, с 62,9 тыс. тонн до 261,8 тыс. тонн.

    Экспорт пшеничной муки продемонстрировал за тот же период шестикратный рост – с 13,6 тыс. тонн до 79,6 тыс. тонн. Это результат последовательной работы над качеством продукта. Мука остаётся фундаментом хлебопекарной и кондитерской отрасли, и китайские производители всё чаще выбирают российского поставщика.

    С апреля 2025 года в России действует обновлённый ГОСТ Р № 71909-2024, который приводит отечественные стандарты в соответствие с требованиями крупнейших стран-импортёров.

    Уверенно завоёвывает китайский рынок российская кукуруза. За несколько лет поставки выросли в 7 раз с 80,7 тыс. тонн до 533,5 тыс. тонн. Эта культура одновременно кормит людей, идёт на корм скоту и служит сырьём для промышленности. Такая универсальность делает её стратегически важным товаром на мировом рынке.

    Главный козырь российских поставщиков – не цена и не объёмы, а отсутствие ГМО, подчеркивают в ЦОК АПК. В Китае, как и во многих других странах, требования к биобезопасности продовольствия становятся всё жёстче, и именно здесь отечественная кукуруза оказывается вне конкуренции. Покупатели готовы выбирать российское зерно осознанно – как продукт, отвечающий самым строгим стандартам качества.

    С 2016 года в России действует законодательный запрет на возделывание ГМ-культур и производство продукции с их применением, напомнили в ЦОК АПК, что автоматически делает отечественное зерно редкостью в мире, где генно-модифицированные сорта давно стали нормой.

    Фото: ЦОК АПК


