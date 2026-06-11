Назначен начальник Уральского таможенного управления

Исполняющий обязанности начальника Уральского таможенного управления Рафаэль Зверев с 11 июня 2026 года назначен начальником этого управления, сообщили SeaNews в УТУ.

Р.Зверев поступил на службу в 2005 году на должность инспектора информационно-технического отдела Каширского таможенного поста. Позже руководил этим же постом. С марта 2019 года занимал должность заместителя начальника Московской таможни – начальника Московского таможенного поста (ЦЭД) (до марта 2023 – Московский областной таможенный пост (ЦЭД) Московской областной таможни).

С 3 июня 2025 года Р.Зверев был назначен первым заместителем начальника ГУОТОиТК ФТС России (с ноября 2025 – ГУОТК ФТС России).

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления