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Назначен начальник Уральского таможенного управления
11.06.2026

Назначен начальник Уральского таможенного управления

    • Исполняющий обязанности начальника Уральского таможенного управления Рафаэль Зверев с 11 июня 2026 года назначен начальником этого управления, сообщили SeaNews в УТУ.

    Р.Зверев поступил на службу в 2005 году на должность инспектора информационно-технического отдела Каширского таможенного поста. Позже руководил этим же постом. С марта 2019 года занимал должность заместителя начальника Московской таможни – начальника Московского таможенного поста (ЦЭД) (до марта 2023 – Московский областной таможенный пост (ЦЭД) Московской областной таможни).

    С 3 июня 2025 года Р.Зверев был назначен первым заместителем начальника ГУОТОиТК ФТС России (с ноября 2025 – ГУОТК ФТС России).

    Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления


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