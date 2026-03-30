Экспорт шоколада и печенья из Владимирской области

Владимирские таможенники проконтролировали экспорт более 2 тыс. тонн шоколада и печенья с начала года, сообщила Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

За 2 месяца 2026 года предприятия Владимирской области вывезли за рубеж более 800 тонн шоколадных изделий и 1,28 тыс. тонн изделий из зерна злаков и муки.

«Печенье и шоколад покупают различные страны, наибольшим спросом сладости пользуются в Казахстане, Беларуси, Грузии, Армении, Туркменистане и Монголии», – отметил начальник Владимирской таможни Павел Павлов.

В прошлом году сотрудники Владимирской таможни проконтролировали вывоз 6,7 тыс. тонн продуктов, содержащих какао, и 10,3 тыс. тонн готовой продукции из зерна злаков.

