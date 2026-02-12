Экспорт масличных из Сибирского федерального округа

По данным Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», в 2025 году и Сибири за рубеж отправлено свыше 1 млн тонн масличных культур, что превосходит прошлогодние объёмы на 44%. Такие данные привела, выступая на дискуссионной встрече представителей власти и аграриев, прошедшей в Центре поддержки экспорта «Алтайского фонда МСП», директор филиала Мария Шостак.

В структуре поставок лидируют рапс – его было отгружено 365 тыс. тонн (рост на 26%), подсолнечник – 299 тыс. тонн (рост на 56%), лён – 269 тыс. тонн (рост на 70%), соя – 130 тыс. тонн (рост на 36%) и горчица – 2 тыс. тонн.

Продукция сибирских производителей направлялась в 16 государств. Основные покупатели – Казахстан с 383 тыс. тонн (рост на 24%), Беларусь с 381 тыс. тонн (рост в 3 раза), КНР с 286 тыс. тонн (+2%) и Кыргызстан с 12 тыс. тонн (+26%).

Алтайский край удержал первенство по вывозу масличных за пределы страны — на его долю приходится 57% от общесибирских поставок объёмом 606 тыс. тонн, что на 40% больше показателя 2024 года.

Номенклатура экспорта масличной продукции включает подсолнечник (294 тыс. тонн, рост на 55%), лён (144 тыс. тонн, +60%), сою (128 тыс. тонн, +38%), рапс (39 тыс. тонн) и горчицу (1 тыс. тонн).

«Нашему подсолнечнику нет равных. Казахстан закупает его благодаря высокому качеству. Китайские покупатели практически не брали рапс из-за введённых экспортных ограничений. Рассчитываем, что вскоре начнём поставлять рапс в переработанном виде — маслом», – отметила М.Шостак.

Товары отправлялись в 14 государств, основными покупателями были Казахстан – 374 тыс. тонн (рост на 34%), Китай – 136 тыс. тонн (+19%), Белоруссия – 82 тыс. тонн (рост в 3 раза), Киргизия – 12 тыс. тонн (+44%) и Монголия – 1 тыс. тонн (рост в 4 раза).

На второй позиции среди сибирских поставщиков находится Новосибирская область с 221 тыс. тонн, или 21% всего объема экспорта из региона. В сравнении с предыдущим годом объем отгрузок которой увеличился вдвое. Среди экспортируемых культур лидирует рапс, объемы которого достигли 159 тыс. тонн, в 2 раза больше, чем годом ранее. На втором месте – лен с показателем 54 тыс. тонн (+97%), замыкает тройку лидеров подсолнечник, объем экспорта которого вырос на 90% до 6 тыс. тонн.

Крупнейшим импортером стала Беларусь, закупившая 169 тыс. тонн (рост в 3 раза). Китай приобрел 51 тыс. тонн (+17%), а Казахстан – 1 тыс. тонн. Всего экспортные поставки осуществлялись в 7 стран.

На третьем месте – Красноярский край, обеспечивший 7% сибирского экспорта масличных (79 тыс. тонн). Отгрузки края преимущественно состоят из рапса (77 тыс. тонн, +5%) и льна (1 тыс. тонн). Основные покупатели продукции края – Беларусь (76 тыс. тонн, в 4 раза больше показателей 2024 года), Китай (2 тыс. тонн) и Казахстан (1 тыс. тонн). В другие страны поставки из региона не осуществлялись.

Четвертое место по объему экспорта масличных занимает Омская область с 73 тыс. тонн, 7% от сибирского экспорта, рост на 78%.

На пятом месте Иркутская область с 41 тыс. тонн, +40 % к прошлогоднему результату, 4% от сибирского экспорта, на шестом – Кемеровская область с 37 тыс. тонн, на седьмом – Республика Хакасия с 9 тыс. тонн.

