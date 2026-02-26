Первая партия алтайской муки в Гонконг

Специалисты испытательной лаборатории Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» провели исследования проб от партии пшеничной муки высшего сорта, предназначенной для экспорта в Гонконг, на соответствие требованиям страны-импортера. Как сообщили SeaNews в пресс-службе ФГБУ «ЦОК АПК», масса груза составила почти 2 тыс. тонн.

В рамках исследований показателей безопасности продукции в Алтайском филиале ФГБУ «ЦОК АПК» определяли, содержит ли экспортируемая мука остаточное количество пестицидов (гексахлорбензол, ДДТ и его метаболиты, ртутьорганические соединения и др.), токсичные элементы (мышьяк, кадмий, ртуть, свинец), микотоксины (ядовитые продукты жизнедеятельности плесневых грибов), радионуклиды, линии ГМО, а также заражена ли продукция вредителями хлебных запасов и возбудителем «картофельной болезни» хлеба.

Также специалисты определяли органолептические показатели (вкус, цвет, запах, наличие минеральной примеси), качественные характеристики, такие как белизна, влажность, качество и количество клейковины, крупность помола, число падения, содержание металломагнитной примеси, а также физико-химические свойства продукта: зольность, кислотность, количество белка.

Помимо этого, заказчик запросил проведение исследований муки на показатель седиментации по методу Зелени. Это метод оценки качества муки, определяющий ее хлебопекарную силу по объему осадка (см3), образовавшегося при отстаивании смеси муки с раствором молочной кислоты. Он характеризует количество и качество клейковины: чем выше показатель (объем осадка), тем лучше мука подходит для выпечки.

Испытания показали, что продукция полностью соответствует требованиям экспортного контракта и может быть направлена в страну назначения.

20 февраля груз отправился из Топчихинского района Алтайского края железнодорожным транспортом до порта во Владивостоке, далее он будет доставлен морем.

Как отметили в пресс-службе ЦОК АПК, Гонконг ранее не импортировал зерновую продукцию из Алтайского края. Это первая поставка в данную страну, открывающая для местных зернопереработчиков новый рынок сбыта.

