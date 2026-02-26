Информационно-аналитическое агентство
Растет объем экспорта уральской мукомольной промышленности
26.02.2026

Первая партия алтайской муки в Гонконг

    • Специалисты испытательной лаборатории Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» провели исследования проб от партии пшеничной муки высшего сорта, предназначенной для экспорта в Гонконг, на соответствие требованиям страны-импортера. Как сообщили SeaNews в пресс-службе ФГБУ «ЦОК АПК», масса груза составила почти 2 тыс. тонн.

    В рамках исследований показателей безопасности продукции в Алтайском филиале ФГБУ «ЦОК АПК» определяли, содержит ли экспортируемая мука остаточное количество пестицидов (гексахлорбензол, ДДТ и его метаболиты, ртутьорганические соединения и др.), токсичные элементы (мышьяк, кадмий, ртуть, свинец), микотоксины (ядовитые продукты жизнедеятельности плесневых грибов), радионуклиды, линии ГМО, а также заражена ли продукция вредителями хлебных запасов и возбудителем «картофельной болезни» хлеба.

    Также специалисты определяли органолептические показатели (вкус, цвет, запах, наличие минеральной примеси), качественные характеристики, такие как белизна, влажность, качество и количество клейковины, крупность помола, число падения, содержание металломагнитной примеси, а также физико-химические свойства продукта: зольность, кислотность, количество белка.

    Помимо этого, заказчик запросил проведение исследований муки на показатель седиментации по методу Зелени. Это метод оценки качества муки, определяющий ее хлебопекарную силу по объему осадка (см3), образовавшегося при отстаивании смеси муки с раствором молочной кислоты. Он характеризует количество и качество клейковины: чем выше показатель (объем осадка), тем лучше мука подходит для выпечки.

    Испытания показали, что продукция полностью соответствует требованиям экспортного контракта и может быть направлена в страну назначения.

    20 февраля груз отправился из Топчихинского района Алтайского края железнодорожным транспортом до порта во Владивостоке, далее он будет доставлен морем.

    Как отметили в пресс-службе ЦОК АПК, Гонконг ранее не импортировал зерновую продукцию из Алтайского края. Это первая поставка в данную страну, открывающая для местных зернопереработчиков новый рынок сбыта.

    Фото: ФТС


    Новости по теме
    17.02.2026
    Экспорт кормов и их компонентов из Сибирского региона
    Кормовая продукция отгружалась в 9 государств.
    КормаСибирьЦОК АПКЭкспорт
    0
    12.02.2026
    Российский экспорт и импорт, итоги 2025
    Внешнеторговый оборот России по итогам 2025 года составил 697,3 млрд долларов.
    2025ИмпортСтатистика таможниЭкспорт
    0
    10.02.2026
    Аграрный экспорт из Калужской области
    Объем экспорта увеличился в 3 раза.
    АгропромКалужская областьСтатистика таможниЭкспорт
    0
    02.02.2026
    Новый временный запрет на экспорт бензина
    А также дизеля и других видов топлива
    БензиндизельОграниченияЭкспорт
    0
    16.01.2026
    Первая партия пшеницы из Омской области в Ирак
    География экспорта омской пшеницы с каждым годом расширяется.
    ЗерноИракпервая партияЭкспорт
    0
    16.02.2026
    Экспорт продуктов переработки зерна из Сибири
    В 2025 году из различных регионов Сибирского федерального округа было отгружено за рубеж 289 тыс. тонн продуктов переработки зерна.
    ЗерноСибирьЦОК АПКЭкспорт
    0


