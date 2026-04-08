Назначен заместитель руководителя ФТС
08.04.2026

    • Распоряжением Правительства РФ от 7 апреля 2026 года №762-р Агепсим Ашкалов назначен заместителем руководителя ФТС России, сообщила Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

    А.Ашкалов служит в таможенных органах с 1994 года, начинал службу с инспектора Саратовской таможни, занимал руководящие должности в Саратовской и Минераловодской таможнях, а также Северо-Кавказском и Приволжском таможенном управлении.

    До настоящего назначения с апреля 2025 года А.Ашкалов занимал пост начальника Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров. 

    Фото: ФТС


    Новости по теме
    24.03.2026
    Назначен министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК
    Представитель России Сергей Шкляев назначен министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК.
    ЕЭКНазначенияТаможня
    0
    17.03.2026
    Назначен начальник Пулковской таможни
    Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв назначил начальника Пулковской таможни.
    НазначенияПулковская таможняТаможняФТС
    0
    21.01.2026
    Назначен директор Мурманского транспортного филиала «Норникеля»
    Директором Мурманского транспортного филиала Нортльского никеля» назначен Вадим Лактионов.
    НазначенияНорильский никельТоп-менеджмент
    0
    06.04.2026
    Совещание экспертов Совета руководителей таможенных служб СНГ
    В Москве состоялось совещание экспертов Совета руководителей таможенных служб стран СНГ.
    СНГсовещаниеТаможня
    0
    30.03.2026
    Экспорт шоколада и печенья из Владимирской области
    Владимирские таможенники проконтролировали экспорт более 2 тыс. тонн шоколада и печенья с начала года.
    Владимирская областьКондитерские изделияТаможняЭкспорт
    0
    30.03.2026
    Назначен советник председателя Совета директоров ГК «Дело»
    С прицелом на должность заместителя генерального директора управляющей компании Группы
    Группа ДелоНазначенияТоп-менеджмент
    0


    • Контейнерные перевозки Показать всё
    08.04.2026 FESCO организовала перевозки российской свинины на Филиппины
    08.04.2026 Железнодорожные контейнеры, 3 месяца 2026
    08.04.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    07.04.2026 COSCO размещает крупный заказ
    06.04.2026 FESCO меняет терминал судозахода в Калининграде
    06.04.2026 ФГК подписала соглашение с «ЕВРОПАК»
    Госрегулирование Показать всё
    08.04.2026 Опубликован приказ об изменении принципов распределения деклараций на товары
    08.04.2026 Назначен заместитель руководителя ФТС
    06.04.2026 Совещание экспертов Совета руководителей таможенных служб СНГ
    03.04.2026 Назначен замруководителя ФТС
    02.04.2026 Назначен начальник Приволжского таможенного управления
    01.04.2026 Стратегия цифровизации от IMO
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
