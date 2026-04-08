Назначен заместитель руководителя ФТС

Распоряжением Правительства РФ от 7 апреля 2026 года №762-р Агепсим Ашкалов назначен заместителем руководителя ФТС России, сообщила Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

А.Ашкалов служит в таможенных органах с 1994 года, начинал службу с инспектора Саратовской таможни, занимал руководящие должности в Саратовской и Минераловодской таможнях, а также Северо-Кавказском и Приволжском таможенном управлении.

До настоящего назначения с апреля 2025 года А.Ашкалов занимал пост начальника Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров.

