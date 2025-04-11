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Назначение в ФТС: начальник ГУТКПВТ
11.04.2025

Назначение в ФТС: начальник ГУТКПВТ

    • Начальник Приволжского таможенного управления Агепсим Ашкалов с 14 апреля назначен начальником Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

    В его должностные обязанности таможенника будут входить координация и контроль деятельности подразделений таможенного контроля после выпуска товаров, обеспечение соблюдения участниками ВЭД и лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, таможенного законодательства путем проведения таможенных проверок и иных форм таможенного контроля, а также руководство другими направлениями деятельности Главного управления.

    А.Ашкалов в таможенных органах с 1994 года, начинал службу инспектором Саратовской таможни, занимал руководящие должности в Саратовской и Минераловодской таможнях, а также Северо-Кавказском и Приволжском таможенном управлении.

    Фото: ФТС


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