Назначение в ФТС: начальник ГУТКПВТ

Начальник Приволжского таможенного управления Агепсим Ашкалов с 14 апреля назначен начальником Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

В его должностные обязанности таможенника будут входить координация и контроль деятельности подразделений таможенного контроля после выпуска товаров, обеспечение соблюдения участниками ВЭД и лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, таможенного законодательства путем проведения таможенных проверок и иных форм таможенного контроля, а также руководство другими направлениями деятельности Главного управления.

А.Ашкалов в таможенных органах с 1994 года, начинал службу инспектором Саратовской таможни, занимал руководящие должности в Саратовской и Минераловодской таможнях, а также Северо-Кавказском и Приволжском таможенном управлении.

Фото: ФТС