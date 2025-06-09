Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Растет экспорт кондитерской продукции из Владимирской области
09.06.2025

Растет экспорт кондитерской продукции из Владимирской области

    • Владимирская таможня фиксирует расширение ассортимента экспортируемой кондитерской продукции, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

    За 4 месяца 2025 года владимирские производители экспортировали более 1 тыс. тонн кондитерских изделий на сумму 2,2 млн долларов. В том числе выросло количество поставок в страны ЕАЭС, они составили более 6 тыс. тонн общей стоимостью около 18 млн долларов.

    «Объем экспорта в Китай вырос на 34%. Кроме того, расширился ассортимент закупаемой продукции. Помимо традиционного сладкого сухого печенья владимирские поставщики отгружали кондитерские изделия с воздушным рисом и кукурузой», – отметил начальник Владимирской таможни Павел Павлов.

    В два раза вырос экспорт в Туркменистан, в эту страну было поставлено различных видов печенья на общую сумму около 1 млн долларов. Контрагенты из Таджикистана, Азербайджана и Израиля активно покупают помадные молочные конфеты. Общая география поставок кондитерских изделий производителей Владимирской области — 11 стран мира, отметили в ФТС.

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    09.04.2025
    Экспорт зерна и продуктов его переработки в КНР из Алтайского края растет
    Китай в первом квартале 2025 года нарастил импорт алтайской растительной продукции на 16%.
    АлтайЗерноКитайЭкспорт
    0
    15.04.2025
    Российский экспорт черных металлов в ЕС, январь 2025
    Поставки существенно выросли
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатРоссия
    0
    22.01.2025
    Назначен первый заместитель начальника Южного таможенного управления
    С 22 января этого года
    назначениеФТСЮжное таможенное управление
    0
    03.06.2025
    Назначен первый замначальника ГУОТОиТК
    Назначен первый заместитель начальника Главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля ФТС.
    НазначенияТаможняФТС
    0
    28.05.2025
    ФТС о ро-ро перевозках через Туапсе
    С начала года на судах ро-ро через Туапсинский порт доставлено более 14,8 тысяч автотранспортных средств.
    Паромные перевозкиРо-роТуапсеФТС
    0
    11.04.2025
    Российский экспорт и импорт, 2 месяца 2025
    Внешнеторговый оборот России по итогам января-февраля 2025 года составил 60,1 млрд долларов.
    2025Внешняя торговляИмпортФТС
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    09.06.2025 Железнодорожные контейнеры, 5 месяцев 2025: снижение продолжается
    09.06.2025 Первый в истории контейнерный поезд с 40-футовыми контейнерами с рапсовым маслом с Алтая в Китай через Казахстан
    09.06.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2025 снизился на 14,6%
    06.06.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2025 в деталях
    06.06.2025 Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, июнь 2025
    06.06.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 23 неделя 2025
    Госрегулирование Показать всё
    06.06.2025 Назначен и.о. первого заместителя начальника Московской таможни
    04.06.2025 Назначения в ФТС
    03.06.2025 Назначен первый замначальника ГУОТОиТК
    30.05.2025 ФТС внедрит диспетчеризацию деклараций на товары
    29.05.2025 Минтранс усилит контроль за использованием электронной очереди
    29.05.2025 Продлен временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •