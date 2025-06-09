Растет экспорт кондитерской продукции из Владимирской области

Владимирская таможня фиксирует расширение ассортимента экспортируемой кондитерской продукции, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

За 4 месяца 2025 года владимирские производители экспортировали более 1 тыс. тонн кондитерских изделий на сумму 2,2 млн долларов. В том числе выросло количество поставок в страны ЕАЭС, они составили более 6 тыс. тонн общей стоимостью около 18 млн долларов.

«Объем экспорта в Китай вырос на 34%. Кроме того, расширился ассортимент закупаемой продукции. Помимо традиционного сладкого сухого печенья владимирские поставщики отгружали кондитерские изделия с воздушным рисом и кукурузой», – отметил начальник Владимирской таможни Павел Павлов.

В два раза вырос экспорт в Туркменистан, в эту страну было поставлено различных видов печенья на общую сумму около 1 млн долларов. Контрагенты из Таджикистана, Азербайджана и Израиля активно покупают помадные молочные конфеты. Общая география поставок кондитерских изделий производителей Владимирской области — 11 стран мира, отметили в ФТС.

Фото: ФТС