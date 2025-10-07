Информационно-аналитическое агентство
Первая экспортная отправка пиломатериалов с использованием электронной площадки «Оператор товарных поставок»
07.10.2025

Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 8 месяцев 2025

    • По данным РЖД, которые компания приводит в своем телеграм-канале, перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы с Китаем по итогам 8 месяцев этого года находятся на уровне аналогичного периода прошлого года.

    В январе-августе 2025 года в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 27,2 млн тонн грузов. Экспорт увеличился на 0,2% до 25,6 млн тонн.

    Через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия на экспорт было отправлено 13,6 млн тонн экспортных грузов (-0,3%), в том числе более 4 млн тонн угля (-20,9%), 3,1 млн тонн железной руды (-3,7%) и 1,3 млн тонн бумаги (+28,8%).

    Через Гродеково – Суйфэньхэ прошло 5,8 млн тонн (+4,4%), в том числе почти 3 млн тонн угля (+20,6%) и 1,3 млн тонн железной руды (рост в 1,7 раза).

    Экспортные перевозки через Нижнеленинское – Тунцзян составили 4,2 млн тонн (+17%), в том числе 2,7 млн тонн угля (+10,2%) и 1,4 млн тонн железной руды (+33,2%).

    Через Камышовую – Хуньчунь отправили 1,8 млн тонн (-28,3%), в том числе 1,5 млн тонн угля (-34,6%) и 151,4 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов (рост почти в 5 раз).

    Всего в январе-августе 2025 года через погранпереходы с Китаем было отгружено 11,4 млн тонн каменного угля (-9,4%), его доля в общем объёме экспортных грузоперевозок составила 45%.

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

  •  




