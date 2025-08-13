Регионы-лидеры по погрузке на жд, июль 2025

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам июля 2025 года.

С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

Кемеровская область, отгрузившая 15,2 млн тонн;

Свердловская область – 4,6 млн тонн;

Белгородская область — 3,8 млн тонн.

Самую высокую динамику показали:

Ивановская область – рост в 1,6 раза за счёт увеличения в 3,7 раза отправок строительных грузов и в 4,8 раза зерна;

Кабардино-Балкарская республика – рост на 18,8% за счёт наращивания в 1,3 раза отправок строительных грузов и

Республика Бурятия – 15,4% за счёт увеличения в 1,2 раза отправок каменного угля.

Фото: РЖД