Регионы-лидеры по погрузке на жд, июль 2025
13.08.2025

Регионы-лидеры по погрузке на жд, июль 2025

    • ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам июля 2025 года.

    С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

    • Кемеровская область, отгрузившая 15,2 млн тонн;
    • Свердловская область – 4,6 млн тонн;
    • Белгородская область — 3,8 млн тонн.

    Самую высокую динамику показали:

    • Ивановская область – рост в 1,6 раза за счёт увеличения в 3,7 раза отправок строительных грузов и в 4,8 раза зерна;
    • Кабардино-Балкарская республика – рост на 18,8% за счёт наращивания в 1,3 раза отправок строительных грузов и
    • Республика Бурятия – 15,4% за счёт увеличения в 1,2 раза отправок каменного угля.

    Фото: РЖД


