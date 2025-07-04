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Грузооборот Арктического бассейна в мае 2025 в деталях
04.07.2025

Грузооборот Арктического бассейна в мае 2025: снизилась перевалка рефгрузов

    • В мае 2025 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 6,4% относительно показателя мая 2024 года.

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    Грузооборот Арктического бассейна в мае 2025: снизилась перевалка рефгрузов

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    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт сократился на 12,2%. Импорт уменьшился на 53,6%. В каботаже было перевалено на 6,7% больше, чем годом ранее.

    В мае 2025 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 10,4%.

    В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 47,2%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (26,6%). Доля угля и кокса в мае 2025 года составила 12,4%.

    Самая высокая динамика была в сегменте лесных грузов, перевалка которых выросла в 6,7 раза. Тарно-штучных грузов было обработано в 5,5 раз больше, чем в мае 2024 года. Оборот прочих навалочных грузов увеличился на 75,1%.

    Наиболее значительно, на 45,2% снизился грузопоток цветных металлов. Рефгрузов перевалили на 44,3% меньше, чем годом ранее, грузов в контейнерах – на 38,4% меньше.

    В мае 2025 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 59,5%, Сабетта обработала 30,3%, на Варандей приходилось 5,4%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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