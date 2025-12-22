Информационно-аналитическое агентство
Грузооборот Балтийского бассейна в ноябре 2025 в деталях
22.12.2025

Грузооборот Балтийского бассейна в ноябре 2025: выросла перевалка металлолома

    • В ноябре 2025 года грузооборот портов Балтийского бассейна снизился на 5,6% относительно показателя 2024 года.

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 88,4% всех грузов, сократился на 5,8%. В импорте было перевалено на 21,2% меньше, чем годом ранее. Каботаж увеличился на 17,1%, транзит – на 8,7%.

    В ноябре 2025 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 27,9%.

    В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 28,6%, нефтепродуктов – 23,9% от общего объема перевалки. На химические и минеральные удобрения в ноябре 2025 года приходилось 13,9%, на уголь и кокс – 13%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте химического налива, оборот которого вырос на 70%. Металлолома было обработано на 40,2% больше, чем в ноябре 2024 года. Перевалка лесных грузов увеличилась на 40%.

    Наиболее значительно, на 78,9% снизился оборот цветных металлов. Cжиженного газа было обработано на 76% меньше, чем годом ранее, руды перевалили на 32,9% меньше.

    В ноябре 2025 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 44,8%, Приморск обработал 23,8%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 22%.

