Грузооборот Балтийского бассейна в сентябре 2025 в деталях
22.10.2025

Грузооборот Балтийского бассейна в сентябре 2025: выросла перевалка пищевого налива

    • В сентябре 2025 года грузооборот портов Балтийского бассейна увеличился на 0,2% относительно показателя 2024 года.

    Грузооборот Балтийского бассейна в сентябре 2025: выросла перевалка пищевого налива

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 87,8% всех грузов, снизился на 1%. В импорте было перевалено на 4,7% меньше, чем годом ранее. Транзит сократился на 17,6%. Каботаж, напротив, увеличился на 45,5%.

    В сентябре 2025 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 29,5%.

    В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 30,9%, нефтепродуктов – 21,7% от общего объема перевалки. На уголь и кокс в сентябре 2025 года приходилось 16,3%, на химические и минеральные удобрения – 14,7%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте пищевого налива, оборот которого вырос в 2,4 раза. Химического налива было обработано на 70,3% больше, чем в сентябре 2024 года. Перевалка металлолома увеличилась на 55,6%.

    Наиболее значительно, на 77,8% снизился оборот цветных металлов. Сжиженного газа было обработано на 68,9% меньше, чем годом ранее, зерна перевалили на 63% меньше.

    В сентябре 2025 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 48,8%, Приморск обработал 25,1%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 18,6%.

