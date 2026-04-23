Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2025 в деталях
23.04.2026

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2026 снизился на 0,2%

    • В марте 2026 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 0,2% относительно показателя марта прошлого года.

    Согласно имеющимся официальным данным, импорт увеличился на 42,1%. Экспорт сократился на 42,8%, каботаж – на 1,4%. В транзите было перевалено на 6,3% больше, чем годом ранее.

    Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в марте 2026 года соответствовала 40,3%.

    Груженых контейнеров было обработано на 1,2% больше, чем в марте 2025 года. Из общего объема груженых 6,4% приходилось на рефконтейнеры, 93,6% – на сухие.

    64,2% груженых контейнеров прошло в импорте, 13,9% – в экспорте, 19,6% – в каботаже и 2,3% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров сократилась на 5,1%.

    В марте 2026 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 65,4%, Восточный обработал 21%, на Петропавловск-Камчатский приходилось 5%.

