Контейнерооборот Каспийского бассейна в октябре 2025 в деталях
06.03.2026

Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2026 снизился на 69,5%

    • В январе 2026 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя января 2025 года на 69,5%.

    Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2026 снизился на 69,5%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт упал на 79,2%. В экспорте было перевалено на 59,5% меньше, в каботаже – на 63,2%.

    Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в январе 2026 года соответствовала 0,08%.

    Груженых контейнеров было обработано на 64,2% меньше, чем в январе 2025 года. Груженых рефконтейнеров не было.

    46,3% груженых контейнеров прошло в импорте, 50,2% – в экспорте, 3,5% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров сократилась на 78,3%.

    В отчетном месяце доля порта Астрахань в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 99%, Оля перевалил 1%.

