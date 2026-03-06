Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2026 снизился на 69,5%

В январе 2026 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя января 2025 года на 69,5%.

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт упал на 79,2%. В экспорте было перевалено на 59,5% меньше, в каботаже – на 63,2%.

Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в январе 2026 года соответствовала 0,08%.

Груженых контейнеров было обработано на 64,2% меньше, чем в январе 2025 года. Груженых рефконтейнеров не было.

46,3% груженых контейнеров прошло в импорте, 50,2% – в экспорте, 3,5% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров сократилась на 78,3%.

В отчетном месяце доля порта Астрахань в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 99%, Оля перевалил 1%.

