Контейнерооборот российских портов в марте 2026 вырос на 0,5%

Контейнерооборот всех морских портов России в марте 2026 года вырос на 0,5% относительно показателя марта прошлого года.

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт увеличился на 17%, каботаж – на 15,3%. Экспорт сократился на 23%. В транзите было перевалено на 6,3% больше, чем в марте 2025 года.

Груженых контейнеров было обработано на 3,9% больше, чем в марте 2025 года. Из общего объема груженых 16,1% приходилось на рефконтейнеры, 83,9% – на сухие.

55,6% груженых контейнеров прошло в импорте, 22,1% – в экспорте, 21,3% – в каботаже и 1% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 8,6%.

В марте 2026 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 40,3%, Балтийский бассейн обработал 33,6%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 22,9%, 3,2% и 0,05% соответственно.

