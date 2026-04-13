Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2026
13.04.2026

    • На 15 неделе 2026 года ставки фрахта продолжали увеличиваться почти на всех направлениях.

    Так, ставки из Китая на порты рейнджа Гамбург – Гавр увеличились на 1,8%, на порты Средиземноморья – на 3,6%.

    Ставки на порты западного побережья США подросли на 2,6%, на порты восточного побережья — на 2,8%.

    Ставки из Китая на порты Персидского залива на 15 неделе этого года увеличились на 1,9%.

    Ставки на порты Австралии и Новой Зеландии незначительно снизились – на 0,5%. Ставки на порты Южной Америки опустились на 1,5%.

    На внутриазиатском трейде наблюдался также рост ставок. Так, на порты Японии ставки увеличились на 0,8%. Ставки на порты Южной Кореи снизились на 4,3%.

    China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

    Фото: Offshore Energy, Andrew McAlpine


