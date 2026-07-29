FESCO и Петербургская биржа будут совместно развивать контейнерные перевозки

Транспортная группа FESCO (входит в контур управления госкорпорации «Росатом») и Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития контейнерных перевозок биржевых товаров. В подписанном документе стороны определили организационные и информационные направления взаимодействия, используя имеющиеся компетенции, технологии и профессиональный опыт. Об этом SeaNews рассказали в FESCO.

Стороны намерены совместно организовывать транспортировку биржевых товаров, а также развивать и продвигать цифровые сервисы и инновационные технологии для биржевой торговли, логистики и финансово-экономической сферы.

Взаимодействие FESCO и Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи также включает обмен опытом, проведение семинаров и конференций и подготовку совместных информационных материалов.

«Объединив наш большой опыт в сфере интермодальных контейнерных перевозок с компетенциями Петербургской Биржи, мы сможем расширить возможности для участников торгов и предложить им современные и эффективные логистические решения, отвечающие их потребностям», – подчеркнул директор по логистике «Росатом», генеральный директор FESCO Петр Иванов.

«Сотрудничество с FESCO открывает новые возможности для развития логистической инфраструктуры биржевой торговли. Транспортная группа обладает уникальным опытом в организации контейнерных перевозок и управляет одним из крупнейших в России парком контейнеров и фитинговых платформ. Уверен, что совместная работа позволит нам вывести на новый уровень эффективность транспортировки биржевых товаров и создать дополнительные сервисы для участников торгов», – отметил президент Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи Игорь Артемьев.

Фото: FESCO