Россия и Индия подпишут меморандум по грузовым перевозкам по Севморпути

Правительство РФ приняло предложение Госкорпорации «Росатом» о подписании меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индии в области развития сотрудничества по морским перевозкам грузов в акватории Северного морского пути.
Соответствующее распоряжение №1825-р подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным 13 июля 2026 года и опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.
Предложение согласовано с Министерством иностранных дел РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
Подписать меморандум от имени правительства Российской Федерации поручено «Росатому».
Распоряжение от 13 июля 2026 года №1825-р
Фото: Росатом