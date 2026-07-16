Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Ледокол Атомфлота обеспечил проводку ледостойкой платформы «Северный полюс»
16.07.2026

Россия и Индия подпишут меморандум по грузовым перевозкам по Севморпути

    • Правительство РФ приняло предложение Госкорпорации «Росатом» о подписании меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индии в области развития сотрудничества по морским перевозкам грузов в акватории Северного морского пути.

    Соответствующее распоряжение №1825-р подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным 13 июля 2026 года и опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.

    Предложение согласовано с Министерством иностранных дел РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

    Подписать меморандум от имени правительства Российской Федерации поручено «Росатому».

    Распоряжение от 13 июля 2026 года №1825-р

    Фото: Росатом


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.04.2026
    СберСтрахование продлило аккредитацию в Главном управлении судоходства Индии
    Полис страхования ответственности дает покрытие в случае претензий со стороны третьих лиц на сумму до 100 млн долларов.
    аккредитацияИндияСберСтрахованиеСтрахование
    0
    03.03.2026
    Товарооборот Россия – Индия в 2025 году
    Снизился на 10%
    Только для подписчиков
    2025ИндияТоварооборот
    0
    26.06.2026
    Первая партия пиломатериалов из Алтайского края в Индию
    Алтайский край впервые за несколько лет отправил пиломатериалы на экспорт в Индию под контролем ЦОК АПК.
    ИндияЛесные грузыПиломатериалыЭкспорт
    0
    01.04.2026
    Беспилотники на СМП и в Арктической зоне
    Подписано постановление об экспериментальном правовом режиме по эксплуатации воздушных беспилотников на Северном морском пути и в Арктической зоне.
    Арктикабеспилотные технологииПравительствоСевморпуть
    0
    05.02.2026
    Новое судно на линии FESCO Indian Line West
    Между Новороссийском, Индией и ОАЭ
    FESCO ВместимостьИндияконтейнерный сервис
    0
    24.06.2026
    СПГ-проект в Канаде
    Подписан меморандум по строительству плавучей СПГ-установки.
    КанадаМеморандумплавучий СПГ-терминалСПГ
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    17.07.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2026 вырос на 38,9%
    16.07.2026 Глобал Портс сократил контейнерооборот
    16.07.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2026 в деталях
    15.07.2026 Контейнерооборот российских портов в июне 2026 вырос на 22%
    14.07.2026 Контейнерооборот российских портов в июне 2026 в деталях
    14.07.2026 Первый публичный контейнерный поезд Беларусь – Новороссийск
    Госрегулирование Показать всё
    16.07.2026 Россия и Индия подпишут меморандум по грузовым перевозкам по Севморпути
    15.07.2026 Росморречфлот запускает цифровой аудит дноуглубительных работ
    13.07.2026 Третья встреча министров транспорта стран БРИКС
    13.07.2026 Контрабандные ящерицы на польской границе
    10.07.2026 Назначения в ФТС
    10.07.2026 Электронное декларирование коррупции не помеха
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •