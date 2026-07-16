Россия и Индия подпишут меморандум по грузовым перевозкам по Севморпути

Правительство РФ приняло предложение Госкорпорации «Росатом» о подписании меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индии в области развития сотрудничества по морским перевозкам грузов в акватории Северного морского пути.

Соответствующее распоряжение №1825-р подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным 13 июля 2026 года и опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.

Предложение согласовано с Министерством иностранных дел РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Подписать меморандум от имени правительства Российской Федерации поручено «Росатому».

Распоряжение от 13 июля 2026 года №1825-р

Фото: Росатом