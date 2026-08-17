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Контейнеровоз Sea Legend вышел в первый рейс по Севморпути
17.08.2026

Контейнеровоз Sea Legend вышел в первый рейс по Севморпути

    • China Daily сообщила о начале первого рейса регулярного контейнерного сервиса China-Europe Arctic Express компании Sea Legend Line. В субботу из порта Нинбо вышел контейнеровоз «Dubai Tower».

    Порты захода в Европе – Феликстоу в Великобритании, Роттердам в Нидерландах, Гамбург в Германии и Гдыня в Польше. Транзитное время, по расчетам, составит порядка 20 дней.

    Первый тестовый рейс по Севморпути в прошлом году выполнил контейнеровоз «Istanbul Bridge».

    Регулярный сервис будет сезонным, в короткий период летней навигации. Но Ли Сяобин, Сhief Operating Officer Sea Legend Line, надеется, что с развитием ледокольного обеспечения и энергетических силовых установок длительность навигационного сезона может увеличиться до 8-10 месяцев в горизонте 3-5 лет.

    А еще «Арктический холод функционирует как природная холодовая цепь с температурами от минус 3 до минус 10 на протяжении маршрута, что подходит для грузов, требующих соблюдения температурного режима, таких как системы хранения энергии и батарей», конец цитаты.

    На борту «Dubai Tower», по информации China Daily, именно такие товары.

    Фото: China Daily


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