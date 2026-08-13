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Предложения по развитию арктического флота
13.08.2026

Предложения по развитию арктического флота

    • Объединенная судостроительная корпорация представила на IV Форуме «Арктика – Регионы» предложения по развитию отечественного флота для Арктики. Как сообщили SeaNews в ОСК, о потребностях Северного морского пути, развитии Трансарктического транспортного коридора и роли российских верфей в создании судов высокого ледового класса рассказал директор департамента продаж и контрактации гражданского судостроения госкорпорации Михаил Афонютин.

    В своем выступлении на форуме он привел статистику грузоперевозок в Арктике, отметив, что по итогам 2025 года грузопоток по Северному морскому пути составил 37,04 млн тонн, превысив плановый показатель в 35,1 млн тонн. По сравнению с 2014 годом объем перевозок вырос более чем в 9 раз. Основу грузовой базы СМП составляют сжиженный природный газ, нефть, генеральные и прочие грузы. Предложения по развитию арктического флота

    Дальнейшее развитие Северного морского пути и формирование Трансарктического транспортного коридора потребуют расширения арктического флота. По оценке экспертов отрасли, для обеспечения грузоперевозок по СМП и ТТК необходимо не менее 60 грузовых судов, около 20 аварийно-спасательных судов, а также обеспечивающий и вспомогательный флот.

    В своем выступлении М.Афонютин отметил, что создание судов высокого ледового класса необходимо рассматривать как комплексную задачу, включающую проектирование, строительство, ремонт, модернизацию и сервисное сопровождение на протяжении всего жизненного цикла судна.

    «Арктический флот является одним из ключевых элементов транспортной инфраструктуры страны. Россия должна обладать самостоятельной возможностью проектировать, строить, ремонтировать и модернизировать суда высокого ледового класса. Это позволит обеспечить устойчивость Северного морского пути, сохранить критические технологии и развивать компетенции отечественных конструкторских бюро, верфей и предприятий судового машиностроения», – отметил М.Афонютин.

    «ОСК развивает компетенции по строительству ледоколов, транспортных, аварийно-спасательных, обеспечивающих и специализированных судов для работы в Арктике. Важное значение имеет серийное строительство, которое позволяет оптимизировать производственные процессы, сокращать сроки строительства судов и формировать устойчивую кооперацию поставщиков оборудования и комплектующих», – отмечают в госкорпорации.

    В числе предложений корпорации, представленных на форуме, – меры государственной поддержки строительства судов высокого ледового класса, размещение заказов на обеспечивающий и вспомогательный флот на российских верфях при наличии необходимых компетенций, а также финансирование прикладных исследований в области арктического судостроения.

    Масштаб потребности в арктическом флоте требует одновременно увеличивать производственные возможности и сохранять ключевые компетенции российского судостроения, резюмировал М.Афонютин. Те типы судов, которые отечественные предприятия способны строить уже сегодня, прежде всего обеспечивающий и вспомогательный флот, должны загружать российские верфи. В крупнотоннажном сегменте необходимо наращивать отечественные мощности, сохраняя российское проектирование и возможность последующего серийного строительства в стране.

    Фото: ОСК


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