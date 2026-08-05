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05.08.2026

«Росатом» начал экологический мониторинг Севморпути

    • Стартовали работы по экологическому мониторингу в акватории Северного морского пути, сообщила в своем макс-канале Госкорпорация «Росатом».

    Комплексная программа экологического мониторинга окружающей среды и биоразнообразия реализуется уже пятый год «Росатомом» совместно с Центром морских исследований Московского государственного университета им. Ломоносова.

    В этом году мониторинг охватит всю акваторию Северного морского пути: Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря, и внутренние воды — Обскую губу и Енисей, а также портовые районы — Сабетту и Утренний, Дудинку, Тикси и Певек.

    Три группы исследователей выполнят работы на 53 станциях мониторинга, по результатам которых будут получены сведения об актуальном состоянии морских экосистем при текущей интенсивности судоходства.

    Фото: Росатом


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