Скидки на мясо в рефконтейнерах и уголь в опентопах

РЖД предоставят скидки на экспортные перевозки мяса и угля в спецконтейнерах, сообщила компания в своем макс-канале.

С 1 августа 2026 года и до конца 2027 года будет действовать объёмная скидка 16,7% на экспортные перевозки мяса и субпродуктов в 40-футовых рефконтейнерах из Брянска (станция Брянск-Льговский) во Владивосток. На объём перевозок данной продукции, превышающий 2040 контейнеров, предусмотрена дополнительная скидка 4,1%.

На экспортные перевозки каменного угля в 20-футовых контейнерах с открытым верхом из Кузбасса (станция Бирюлинская) на станцию Камышовая (погранпереход с КНР Камышовая – Хуньчунь) до 31 июля 2027 года будет действовать скидка 13,2%.

Как пояснили в РЖД. компания реализует гибкую тарифную политику для привлечения дополнительных объёмов грузов на железнодорожный транспорт.

Фото: РЖД