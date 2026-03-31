Новый маршрут Чебоксары – Хабаровск
31.03.2026

Скидки для рефконтейнеров

    • РЖД предоставят ряд скидок на перевозку чёрных металлов, коксохимического сырья и грузов в рефконтейнерах, сообщила компания в своем макс-канале.

    С 1 апреля до конца этого года будет действовать объёмная скидка 20% на перевозки в цистернах коксохимического сырья для производства технического углерода из Новокузнецка в Омск и возврат порожних цистерн из-под этих перевозок.

    Также до конца года будет действовать скидка 38% на внутрироссийские перевозки проката чёрных металлов в полувагонах из Новосибирска.

    С 1 апреля до конца марта 2027 года устанавливается объёмная скидка 44% на перевозки проката чёрных металлов в вагонах со станции Навашино (Нижегородская область) на станцию Кульшарипово (Татарстан).

    Кроме того, расширен список станций и скорректированы сроки действия ранее введённых скидок на перевозки грузов в рефконтейнерах.

    Согласно выписке из протокола заседания правления ОАО «РЖД» от 23 марта 2026 года №37 для рефов устанавливаются следующие понижающие коэффициенты:

    0,796 – на перевозки грузов второго и третьего тарифных классов в рефрижераторных контейнерах по следующим направлениям:

    со станций Автово, Бронка, Заневский Пост, Колпино, Купчинская, Лигово, Лужская, Новый Порт, Предпортовая, Санкт-Петербург-Финляндский, Ховрино, Шушары Октябрьской железной дороги, Бекасово-Сортировочное, Белый Раст, Ворсино, Кресты, Кунцево II, Купавна, Орехово-Зуево, Селятино, Силикатная, Тучково, Электроугли Московской железной дороги на станции Безымянка Куйбышевской железной дороги, Челябинск-Грузовой Южно-Уральской железной дороги, Барнаул, Кемерово-Сортировочное, Омск-Восточный Западно-Сибирской железной дороги, Батарейная, Иркутск-Сортировочный, Мегет, Тальцы Восточно-Сибирской железной дороги, Базаиха, Красноярск, Красноярск-Северный Красноярской железной дороги;

    со станций Ховрино Октябрьской железной дороги, Бекасово-Сортировочное, Белый Раст, Ворсино, Кресты, Кунцево II, Купавна, Орехово-Зуево, Селятино, Силикатная, Тучково, Электроугли Московской железной дороги на станции Войновка, Екатеринбург-Товарный, Кольцово, Шувакиш Свердловской железной дороги, Иня-Восточная, Клещиха, Новосибирск-Восточный, Новосибирск-Главный, Новосибирск-Южный, Сеятель, Чемской, Чик Западно-Сибирской железной дороги;

    со станций Азов, Невинномысская Северо-Кавказской железной дороги на станции Безымянка Куйбышевской железной дороги, Бекасово-Сортировочное, Белый Раст, Ворсино, Кресты, Кунцево II, Купавна, Орехово-Зуево, Селятино, Силикатная, Тучково, Электроугли Московской железной дороги, Автово, Бронка, Заневский Пост, Колпино, Купчинская, Лигово, Лужская, Новый Порт, Предпортовая, Санкт-Петербург-Финляндский, Ховрино, Шушары Октябрьской железной дороги, Войновка, Екатеринбург-Товарный, Кольцово, Шувакиш Свердловской железной дороги, Челябинск-Грузовой Южно-Уральской железной дороги, Барнаул, Иня-Восточная, Кемерово-Сортировочное, Клещиха, Новосибирск-Восточный, Новосибирск-Главный, Новосибирск-Южный, Омск-Восточный, Сеятель, Чемской, Чик Западно-Сибирской железной дороги, Батарейная, Иркутск-Сортировочный, Мегет, Тальцы Восточно-Сибирской железной дороги, Базаиха, Красноярск, Красноярск-Северный Красноярской железной дороги;

    со станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги на станции Безымянка Куйбышевской железной дороги, Войновка Свердловской железной дороги, Челябинск-Грузовой Южно-Уральской железной дороги, Барнаул, Иня-Восточная, Кемерово-Сортировочное, Клещиха, Новосибирск-Восточный, Новосибирск-Главный, Новосибирск-Южный, Омск-Восточный, Сеятель, Чемской, Чик Западно-Сибирской железной дороги, Батарейная, Иркутск-Сортировочный, Мегет, Тальцы Восточно-Сибирской железной дороги, Базаиха, Красноярск, Красноярск-Северный Красноярской железной дороги;

    со станций Иня-Восточная, Клещиха, Новосибирск-Восточный, Новосибирск-Главный, Новосибирск-Южный, Сеятель, Чемской, Чик Западно-Сибирской железной дороги на станции Благовещенск, Кадала, Чита I Забайкальской железной дороги, Артем-Приморский I, Беркакит, Владивосток, Гайдамак, Красная Речка, Мыс-Чуркин, Находка, Находка-Восточная, Первая Речка, Угловая, Угольная, Уссурийск, Хабаровск II, Южно-Сахалинск-Грузовой, Холмск, Ноглики, Корсаков Дальневосточной железной дороги, Томмот, Нижний Бестях АО «АК «Железные дороги Якутии»;

    0,55 – на перевозки грузов второго и третьего тарифных классов в рефрижераторных контейнерах по следующим направлениям:

    со станций Автово, Бронка, Заневский Пост, Колпино, Купчинская, Лигово, Лужская, Новый Порт, Предпортовая, Санкт-Петербург-Финляндский, Шушары Октябрьской железной дороги на станции Ховрино Октябрьской железной дороги, Бекасово-Сортировочное, Белый Раст, Ворсино, Кресты, Кунцево II, Купавна, Орехово-Зуево, Селятино, Силикатная, Тучково, Электроугли Московской железной дороги, Войновка, Екатеринбург-Товарный, Кольцово, Шувакиш Свердловской железной дороги, Иня-Восточная, Клещиха, Новосибирск-Восточный, Новосибирск-Южный, Сеятель, Чемской, Чик Западно-Сибирской железной дороги, Краснодар-Сортировочный, Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги;

    со станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги на станции Бекасово-Сортировочное, Белый Раст, Ворсино, Кресты, Кунцево II, Купавна, Орехово-Зуево, Селятино, Силикатная, Тучково, Электроугли Московской железной дороги, Автово, Бронка, Заневский Пост, Колпино, Купчинская, Лигово, Лужская, Новый Порт, Предпортовая, Санкт-Петербург-Финляндский, Ховрино, Шушары Октябрьской железной дороги, Екатеринбург-Товарный, Кольцово, Шувакиш Свердловской железной дороги.

    Указанные понижающие коэффициенты действуют в отношении станций, указанных в настоящем решении, в том числе имеющих кроме основного кода единой сетевой разметки дополнительные коды, определяющие дальнейшее следование груза.

    Период действия понижающего коэффициента 0,796:

    со станций Автово, Бронка, Заневский Пост, Колпино, Купчинская, Лигово, Лужская, Новый Порт, Предпортовая, Санкт-Петербург-Финляндский, Ховрино, Шушары Октябрьской железной дороги, Бекасово-Сортировочное, Белый Раст, Ворсино, Кресты, Кунцево II, Купавна, Орехово-Зуево, Селятино, Силикатная, Тучково, Электроугли Московской железной дороги на станции Батарейная, Иркутск-Сортировочный, Мегет, Тальцы Восточно-Сибирской железной дороги, Базаиха, Красноярск, Красноярск-Северный Красноярской железной дороги с 1 апреля 2026 года до момента вступления в силу решений ФАС России об изменении тарификации грузов в термических контейнерах, но не позднее 31 декабря 2026 года включительно;

    со станций Ховрино Октябрьской железной дороги, Бекасово-Сортировочное, Белый Раст, Ворсино, Кресты, Кунцево II, Купавна, Орехово-Зуево, Селятино, Силикатная, Тучково, Электроугли Московской железной дороги, Азов, Невинномысская, Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги на станции Новосибирск-Главный Западно-Сибирской железной дороги, Батарейная, Иркутск-Сортировочный, Мегет, Тальцы Восточно-Сибирской железной дороги, Базаиха, Красноярск, Красноярск-Северный Красноярской железной дороги с 1 апреля 2026 года до момента вступления в силу решений ФАС России об изменении тарификации грузов в термических контейнерах, но не позднее 31 декабря 2026 года включительно;

    со станций Иня-Восточная, Клещиха, Новосибирск-Восточный, Новосибирск-Главный, Новосибирск-Южный, Сеятель, Чемской, Чик Западно-Сибирской железной дороги на станции Благовещенск, Кадала, Чита I Забайкальской железной дороги, Артем-Приморский I, Беркакит, Владивосток, Гайдамак, Красная Речка, Мыс-Чуркин, Находка, Находка-Восточная, Первая Речка, Угловая, Угольная, Уссурийск, Хабаровск II, Южно-Сахалинск-Грузовой, Холмск, Ноглики, Корсаков Дальневосточной железной дороги, Томмот, Нижний Бестях АО «АК «Железные дороги Якутии» с 1 апреля 2026 года до момента вступления в силу решений ФАС России об изменении тарификации грузов в термических контейнерах, но не позднее 31 декабря 2026 года включительно;

    со станций Автово, Бронка, Заневский Пост, Колпино, Купчинская, Лигово, Лужская, Новый Порт, Предпортовая, Санкт-Петербург-Финляндский, Ховрино, Шушары Октябрьской железной дороги, Бекасово-Сортировочное, Белый Раст, Ворсино, Кресты, Кунцево II, Купавна, Орехово-Зуево, Селятино, Силикатная, Тучково, Электроугли Московской железной дороги на станции Безымянка Куйбышевской железной дороги, Челябинск-Грузовой Южно-Уральской железной дороги, Барнаул, Кемерово-Сортировочное, Омск-Восточный Западно-Сибирской железной дороги с 1 января 2026 года до момента вступления в силу решений ФАС России об изменении тарификации грузов в термических контейнерах, но не позднее 31 декабря 2026 года включительно;

    со станций Ховрино Октябрьской железной дороги, Бекасово-Сортировочное, Белый Раст, Ворсино, Кресты, Кунцево II, Купавна, Орехово-Зуево, Селятино, Силикатная, Тучково, Электроугли Московской железной дороги на станции Войновка, Екатеринбург-Товарный, Кольцово, Шувакиш Свердловской железной дороги, Иня-Восточная, Клещиха, Новосибирск-Восточный, Новосибирск-Южный, Сеятель, Чемской, Чик Западно-Сибирской железной дороги с 1 января 2026 года до момента вступления в силу решений ФАС России об изменении тарификации грузов в термических контейнерах, но не позднее 31 декабря 2026 года включительно;

    со станций Азов, Невинномысская Северо-Кавказской железной дороги на станции Безымянка Куйбышевской железной дороги, Бекасово-Сортировочное, Белый Раст, Ворсино, Кресты, Кунцево II, Купавна, Орехово-Зуево, Селятино, Силикатная, Тучково, Электроугли Московской железной дороги, Автово, Бронка, Заневский Пост, Колпино, Купчинская, Лигово, Лужская, Новый Порт, Предпортовая, Санкт-Петербург-Финляндский, Ховрино, Шушары Октябрьской железной дороги, Войновка, Екатеринбург-Товарный, Кольцово, Шувакиш Свердловской железной дороги, Челябинск-Грузовой Южно-Уральской железной дороги, Барнаул, Иня-Восточная, Кемерово-Сортировочное, Клещиха, Новосибирск-Восточный, Новосибирск-Южный, Омск-Восточный, Сеятель, Чемской, Чик Западно-Сибирской железной дороги с 1 января 2026 года до момента вступления в силу решений ФАС России об изменении тарификации грузов в термических контейнерах, но не позднее 31 декабря 2026 года включительно;

    со станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги на станции Безымянка Куйбышевской железной дороги, Войновка Свердловской железной дороги, Челябинск-Грузовой Южно-Уральской железной дороги, Барнаул, Иня-Восточная, Кемерово-Сортировочное, Клещиха, Новосибирск-Восточный, Новосибирск-Южный, Омск-Восточный, Сеятель, Чемской, Чик Западно-Сибирской железной дороги с 1 января 2026 ода. до момента вступления в силу решений ФАС России об изменении тарификации грузов в термических контейнерах, но не позднее 31 декабря 2026 года. включительно.

    Период действия понижающего коэффициента 0,55 с 1 января 2026 года до момента вступления в силу решений ФАС России об изменении тарификации грузов в термических контейнерах, но не позднее 31 декабря 2026 года включительно.

    Фото: РЖД


