Евросиб запустил прямой контейнерный ж/д сервис из Сианя в Московский регион
14.01.2026

Железнодорожные контейнеры, итоги 2025 года

    • Перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам 2025 года составили 7 млн 560,4 тыс. TEU, на 4,1% меньше показателя 2024 года.

    В том числе во внутреннем сообщении было отправлено 2 млн 963,1 тыс. TEU – на 3,8% меньше, чем годом ранее, в экспортном – 1 млн 782,3 тыс. TEU (+8,5%).

    Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения составило 5 млн 386,7 тыс. TEU – на 6,7% меньше, чем в 2024 году. В тоннах объем перевозок контейнерных грузов составил 80 млн тонн, на 3,2% меньше, чем годом ранее.

    По данным РЖД, наиболее существенно выросли перевозки в контейнерах соли – в 1,9 раза до 13,5 тыс. TEU, сахара (+17,8% до 7,9 тыс. TEU) и цветных металлов (+24,5% до 163,3 тыс. TEU).

    Положительная динамика отмечена также в перевозках продуктов перемола (+17% до 46,8 тыс. TEU), бумаги (+9% до 392,4 тыс. TEU), черных металлов (+2,4% до 214,4 тыс. TEU), цветной руды и серного сырья (+15,6% до 36,4 тыс. TEU) и остальных продовольственных товаров (+17,5% до 390 тыс. TEU).

    По остальным грузам наблюдается отрицательная динамика.

    Наиболее существенно сократились объемы контейнерных перевозок автомобилей и комплектующих – на 40,3% до 310,8 тыс. TEU, строительных грузов – на 37,1% до 169,3 тыс. TEU, картофеля, овощей и фруктов – на 14,5% до 11,4 тыс. TEU.

    Перевозки химикатов и соды сократились на 2,1% до 790,4 тыс. TEU, зерна – на 1,3% до 131,5 тыс. TEU, метизов – на 5,5% до 421,4 тыс. TEU, промышленных товаров – на 0,3% до 434,3 тыс. TEU, машин, станков и двигателей – на 20,2% до 315,5 тыс. TEU, нефти и нефтепродуктов – на 3,1% до 95,3 тыс. TEU.

    Перевозки в контейнерах химических и минеральных удобрений снизились на 12,8% до 437,2 тыс. TEU, лесных грузов – на 0,8% до 574,9 тыс. TEU, рыбы – на 1,7% до 35,5 тыс. TEU, мяса и масла животного – на 8,3% до 28,6 тыс. TEU, остальных и сборных грузов – на 4,8% до 196,7 тыс. TEU.

    В декабре во всех видах сообщения, по подсчетам SeaNews, было перевезено 649,1 тыс. TEU, в том числе во внутреннем сообщении – 244,7 тыс. TEU, в экспортном – 149,1 тыс. TEU. Объем перевозок груженых контейнеров составил в ноябре порядка 466,4 тыс. TEU.

    Фото: РЖД

     


