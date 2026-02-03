Информационно-аналитическое агентство
Китайское судостроение сохраняет лидерство
03.02.2026

    • В 2025 году судостроительная промышленность Китая 16-й год подряд сохраняла свое лидерство на международном рынке по трем основным показателям, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Министерства промышленности и информатизации КНР.

    Согласно статистике ведомства, за указанный период в Китае было завершено строительство судов общим тоннажем 53,69 млн дедвейт-тонн. Этот показатель превысил результат 2024 года на 11,4% и составил 56,1% от общемирового объема.

    Объем новых заказов в 2025 году в судостроительной отрасли Китая достиг 107,82 млн дедвейт-тонн, это 69% от всех новых заказов в мире.

    По состоянию на конец декабря 2025 года объем выполняемых заказов в судостроительном секторе КНР увеличился до 274,42 млн дедвейт-тонн, продемонстрировав рост на 31,5% по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, на Китай приходилось 66,8% от общей доли глобального рынка.

    Фото: Xinhua


