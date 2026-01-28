Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в декабре 2025: выросла перевалка руды

В декабре 2025 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 5,9% относительно показателя декабря 2024 года.

Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 74,7% всех грузов, увеличился относительно показателя аналогичного месяца 2024 года на 13,6%. В каботаже было перевалено на 14% больше, чем годом ранее. Импорт прибавил 4,1%. Транзит, напротив, снизился на 19,8%.

В декабре 2025 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 29,9%.

В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна почти 50% приходилось на нефтеналивные грузы. В декабре 2025 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 34,8% и 13,9% от общего объема перевалки соответственно. На зерно приходилось 20,2%, на уголь и кокс – 9,3%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте руды, перевалка которой выросла в 3,1 раза. Химических и минеральных удобрений было обработано на 39,9% больше, чем в декабре 2024 года, оборот тарно-штучных грузов увеличился на 38,4%.

Наиболее значительно, на 59,8% снизилась перевалка рефгрузов. Прочих навалочных грузов перевалили, на 49,6% меньше, чем в декабре 2024 года, лесных грузов обработали – на 48,6% меньше.

В декабре 2025 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 62,2%, доля порта Тамань была 13,4%, Туапсе – 8%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi