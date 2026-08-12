ФТС тестирует прототип системы ИИ

На Селятинском таможенном посту Московской таможни Центрального таможенного управления состоялось тестирование прототипа интеллектуальной системы анализа рентгеновских изображений на примере контроля экспресс-грузов, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

Внедрение искусственного интеллекта – один из ключевых этапов формирования современной системы таможенного администрирования к 2030 году. Технология, продемонстрированная в прототипе, призвана повысить точность выявления запрещенных предметов и ускорить проведение контрольных операций.

В ходе мероприятия сотрудники Управления риск-профилирования и региональной координации совместно с коллегами из Главного управления организации таможенного контроля ФТС России, Центральной почтовой и Московской таможен, представителями Российской таможенной академии, Центра информационных технологий и профильных IT-компаний обсудили технические характеристики системы и алгоритмы автоматизации анализа снимков.

Результаты тестирования станут основой для дальнейшего совершенствования технологии. В перспективе масштабирование этого решения позволит вывести эффективность выявления запрещенных товаров в международных отправлениях на качественно новый уровень.

Фото: ФТС