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12.08.2026

ФТС тестирует прототип системы ИИ

    • На Селятинском таможенном посту Московской таможни Центрального таможенного управления состоялось тестирование прототипа интеллектуальной системы анализа рентгеновских изображений на примере контроля экспресс-грузов, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

    Внедрение искусственного интеллекта – один из ключевых этапов формирования современной системы таможенного администрирования к 2030 году. Технология, продемонстрированная в прототипе, призвана повысить точность выявления запрещенных предметов и ускорить проведение контрольных операций.

    В ходе мероприятия сотрудники Управления риск-профилирования и региональной координации совместно с коллегами из Главного управления организации таможенного контроля ФТС России, Центральной почтовой и Московской таможен, представителями Российской таможенной академии, Центра информационных технологий и профильных IT-компаний обсудили технические характеристики системы и алгоритмы автоматизации анализа снимков.

    Результаты тестирования станут основой для дальнейшего совершенствования технологии. В перспективе масштабирование этого решения позволит вывести эффективность выявления запрещенных товаров в международных отправлениях на качественно новый уровень.

    Фото: ФТС


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