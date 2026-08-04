Россия и Таиланд подписали Меморандум по сотрудничеству в сфере транспорта

В Москве состоялась встреча министра транспорта РФ Андрея Никитина с заместителем премьер-министра – министром транспорта Таиланда Пхипхатом Ратчакитпраканом. Как сообщает пресс-служба Минтранса в своем макс-кагале, главы министерств подписали Меморандум о намерениях по сотрудничеству в области транспорта. «Это важный шаг, направленный на дальнейшее углубление взаимодействия транспортных ведомств России и Таиланда», – подчеркнули в ведомстве.

Еженедельно четыре российские авиакомпании выполняют 102 рейса в Таиланд по 20 маршрутам. За первое полугодие 2026 года перевезено свыше 1,5 млн пассажиров. Ведется работа над началом полетов авиакомпаний Таиланда.

Отмечены перспективы роста грузооборота морским транспортом, в том числе контейнерных перевозок. Есть потенциал сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта.

У российской стороны есть обширный опыт применения интеллектуальных систем на транспорте. Разработана нормативно-правовая база для беспилотного транспорта, строится сеть дронопортов. Ведется также работа по расширению использования беспилотных машин на федеральных трассах.

А.Никитин пригласил главу Минтранса Таиланда изучить технологии производства и эксплуатации автономных систем на базе Российского университета транспорта.

«В основе создания беспилотного транспорта будущего кадровый и научный потенциал. Готовы предложить программы повышения квалификации, подготовки кадров, развивать академическую мобильность», – отметил министр.

Фото: Минтранс России