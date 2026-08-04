Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Россия и Таиланд подписали Меморандум по сотрудничеству в сфере транспорта
04.08.2026

Россия и Таиланд подписали Меморандум по сотрудничеству в сфере транспорта

    • В Москве состоялась встреча министра транспорта РФ Андрея Никитина с заместителем премьер-министра – министром транспорта Таиланда Пхипхатом Ратчакитпраканом. Как сообщает пресс-служба Минтранса в своем макс-кагале, главы министерств подписали Меморандум о намерениях по сотрудничеству в области транспорта. «Это важный шаг, направленный на дальнейшее углубление взаимодействия транспортных ведомств России и Таиланда», – подчеркнули в  ведомстве. Россия и Таиланд подписали Меморандум по сотрудничеству в сфере транспорта

    Еженедельно четыре российские авиакомпании выполняют 102 рейса в Таиланд по 20 маршрутам. За первое полугодие 2026 года перевезено свыше 1,5 млн пассажиров. Ведется работа над началом полетов авиакомпаний Таиланда.

    Отмечены перспективы роста грузооборота морским транспортом, в том числе контейнерных перевозок. Есть потенциал сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта.

    У российской стороны есть обширный опыт применения интеллектуальных систем на транспорте. Разработана нормативно-правовая база для беспилотного транспорта, строится сеть дронопортов. Ведется также работа по расширению использования беспилотных машин на федеральных трассах.

    Россия и Таиланд подписали Меморандум по сотрудничеству в сфере транспортаА.Никитин пригласил главу Минтранса Таиланда изучить технологии производства и эксплуатации автономных систем на базе Российского университета транспорта.

    «В основе создания беспилотного транспорта будущего кадровый и научный потенциал. Готовы предложить программы повышения квалификации, подготовки кадров, развивать академическую мобильность», – отметил министр.

    Фото: Минтранс России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    03.04.2026
    Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, январь 2026
    Поставки резко упали.
    Только для подписчиков
    2026Евросоюзминеральные удобренияморской экспорт
    0
    10.02.2026
    Импорт одежды из ЕС в РФ, январь-ноябрь 2025
    Поставки из Германии уменьшились почти на 20%.
    Только для подписчиков
    ЕвросоюзОдеждаРоссияТоварооборот
    0
    21.05.2026
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 3 месяца 2026
    В марте ЕС увеличил импорт из России на 45,2%.
    Только для подписчиков
    2026внешнеторговый оборотЕвросоюзРоссия
    0
    16.07.2026
    Россия и Индия подпишут меморандум по грузовым перевозкам по Севморпути
    По предложению Росатома
    ИндияМеморандумРоссийская ФедерацияСевморпуть
    0
    24.06.2026
    СПГ-проект в Канаде
    Подписан меморандум по строительству плавучей СПГ-установки.
    КанадаМеморандумплавучий СПГ-терминалСПГ
    0
    01.04.2026
    Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь 2026
    Поставки упали на треть.
    2026ЕвросоюзРоссияТрубопровод
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    04.08.2026 CMA CGM увеличила выручку во втором квартале
    04.08.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в июне 2026 снизился на 45,7%
    03.08.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в июне 2026 в деталях
    03.08.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    03.08.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 31, 2026
    03.08.2026 Первый поезд регулярного сервиса Почты России из Китая в Санкт-Петербург
    Госрегулирование Показать всё
    04.08.2026 Россия и Таиланд подписали Меморандум по сотрудничеству в сфере транспорта
    31.07.2026 За последние пять лет на Дальнем Востоке утилизировано более 200 судов
    31.07.2026 Правительство ввело новый временный запрет на вывоз отдельных видов топлива
    20.07.2026 Изменения в правила заключения трудовых договоров на морских судах
    20.07.2026 Ограничения для эстонских перевозчиков
    17.07.2026 Задержания в Центральной акцизной таможне
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •