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Контейнерооборот Каспийского бассейна в ноябре 2025 в деталях
04.08.2026

Контейнерооборот Каспийского бассейна в июне 2026 снизился на 45,7%

    • В июне 2026 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя июня 2025 года на 45,7%.

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    Контейнерооборот Каспийского бассейна в июне 2026 снизился на 45,7%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт упал на 60,4%, экспорт – на 29,3%. Каботаж снизился на 52,1%.

    Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июне 2026 года соответствовала 0,05%.

    Груженых контейнеров было обработано на 36,4% меньше, чем в июне 2025 года. Груженых рефконтейнеров не было.

    33,5% груженых контейнеров прошло в импорте, 60,5% – в экспорте, 6% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров сократилась на 86,8%.

    В отчетном месяце 73,3% общего контейнерооборота Каспийского бассейна составлял порт Астрахань, 26,7% – порт Оля.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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