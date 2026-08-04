Контейнерооборот Каспийского бассейна в июне 2026 снизился на 45,7%

В июне 2026 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя июня 2025 года на 45,7%.
Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт упал на 60,4%, экспорт – на 29,3%. Каботаж снизился на 52,1%.
Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июне 2026 года соответствовала 0,05%.
Груженых контейнеров было обработано на 36,4% меньше, чем в июне 2025 года. Груженых рефконтейнеров не было.
33,5% груженых контейнеров прошло в импорте, 60,5% – в экспорте, 6% – в каботаже.
Перевалка порожних контейнеров сократилась на 86,8%.
В отчетном месяце 73,3% общего контейнерооборота Каспийского бассейна составлял порт Астрахань, 26,7% – порт Оля.
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