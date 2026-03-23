Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в ноябре вырос на 1,2%
Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале 2026 увеличился на 17,7%

    • В феврале 2026 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 17,7% относительно показателя февраля 2025 года.

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 15,3%, импорт – на 20,5%. Каботаж снизился на 89,3%.

    Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в феврале 2026 года соответствовала 21%.

    Груженых контейнеров было обработано, на 19,3% больше, чем в феврале 2025 года. Из общего объема груженых 27% приходилось на рефконтейнеры, 73% – на сухие.

    61,4% груженых контейнеров прошло в импорте, 38,6% – в экспорте, 0,005% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров выросла на 14,3%.

    В феврале 2026 года почти все контейнеры прошли через Новороссийск, на Порт Кавказ приходилось 0,003%.

