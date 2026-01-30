Грузооборот Дальневосточного бассейна в декабре 2025: выросла перевалка зерна

В декабре 2025 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 8% относительно показателя аналогичного месяца 2024 года.

Экспорт, на долю которого приходилось 85,6% всего грузооборота, вырос на 10,6%. Транзит увеличился на 26%. Импорт снизился на 10,6%. В каботаже было перевалено на 0,2% меньше, чем в декабре 2024 года.

Согласно имеющимся официальным данным, в декабре 2025 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28,8%.

В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в декабре 2025 года доля угля и кокса составляла 48,7%, нефти и нефтепродуктов – 23,1% и 5,6% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 10,2%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте прочих навалочных грузов, перевалка которых выросла в 6,4 раза. Зерна было обработано на 57,1% больше, чем годом ранее, оборот цветных металлов увеличился на 52,3%.

Наиболее значительно, на 55,1% снизился грузопоток накатных грузов (ро-ро). Тарно-штучных грузов перевалили на 46,8% меньше, чем годом ранее, прочих насыпных грузов – на 39,1% меньше.

В декабре 2025 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 32,8%, Ванино обработал 20,7%, на Владивосток приходилось 17%.

