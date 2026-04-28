28.04.2026

Грузооборот Арктического бассейна в марте 2026 увеличился на 7,8%

    • В марте 2026 года грузооборот портов Арктического бассейна вырос на 7,8% относительно показателя марта 2025 года.

    Грузооборот Арктического бассейна в марте 2026 увеличился на 7,8%

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт увеличился на 0,8%. В каботаже было перевалено на 21,4% больше, чем годом ранее. Импорт вырос в 3,1 раза.

    В марте 2026 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 10,3%.

    В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 41,7%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (31,3%). Доля угля и кокса в марте 2026 года составила 8,5%.

    Самая высокая динамика была в сегменте руды, перевалка которой выросла в 4,7 раза. Хим. и мин. удобрений было обработано на 72% больше, чем в марте 2025 года. Оборот лесных грузов увеличился на 70,4%.

    Наиболее значительно, на 57,4% снизился грузопоток тарно-штучных грузов. Цветных металлов перевалили на 48,3% меньше, чем годом ранее, прочих генеральных грузов – на 42% меньше.

    В марте 2026 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 57,8%, Сабетта обработала 32,5%, на Варандей приходилось 5,8%.

