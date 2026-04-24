Первый экспортный рейс FESCO в порт Джидда

Транспортная группа FESCO совершила первый экспортный рейс из Новороссийска в порт Джидда (один из ключевых морских портов Саудовской Аравии на Красном море) c российскими грузами для получателей из стран Аравийского полуострова, сообщили SeaNews в Группе.

Судозаход состоялся в рамках регулярной морской линии FESCO Indian Line West (FIL-W). Контейнеровоз Группы доставил продукцию лесопромышленного комплекса, оборудование, а также продукты питания. Далее контейнеры будут отправлены автотранспортом в различные страны региона, включая ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт.

Таким образом, благодаря единой интермодальной цепочке через порт Джидда FESCO обеспечивает логистическое покрытие ключевых рынков Аравийского полуострова как в экспортном, так и в импортном направлениях.

Кроме того, в рамках сервиса Группа осуществляет вывоз контейнеров из порта Джебель-Али (ОАЭ) в порт Джидда, что позволяет сохранять устойчивость поставок в регионе в условиях ограничений судоходства через Ормузский пролив.

«На фоне напряжённой обстановки в районе Ормузского пролива FESCO последовательно диверсифицирует маршруты для сохранения поставок в регионе. Развитие перевозок через Красное море позволяет обеспечивать широкое логистическое покрытие региона, включая Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ, как для экспортных, так и для импортных отправок. Это укрепляет наши позиции в одном из ключевых центров мировой торговли и демонстрирует возможности российской логистики», — отметил заместитель генерального директора по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

Следующий рейс из Новороссийска в Джидду запланирован в мае.

Напомним, о выполнении первого судозахода в Джидду в рамках импортного рейса из Индии и ОАЭ в Новороссийск FESCO сообщила в марте этого года.

